video suggerito

Incendio nell’ascensore della Torre Eiffel a Parigi, evacuati turisti e passanti Secondo le prime notizie, fumo e fiamme si sarebbero innescate dal surriscaldamento dell’ascensore della Torre Eiffel. Fortunatamente le fiamme sono state domate in poco tempo dai pompieri ma l’operazione ha richiesto l’evacuazione dei presenti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un improvviso incendio è divampato oggi alla Torre Eiffel a Parigi costringendo le autorità francesi ad evacuare turisti e passanti. Secondo le primissime informazione che fruivano dalla capitale francese, le fiamme sarebbero divampate nel vano ascensore tra il 1° e il 2° piano della struttura simbolo di Parigi. Sul posto sono accorse immediatamente diverse squadre di vigili del fuoco e tutte le persone sopra la torre sono state evacuate e quelle nelle vicinanze fatte allontanare

Secondo le prime notizie fumo e fiamme si sarebbero innescate dal surriscaldamento dei cavi dell'ascensore. Sul posto anche la polizia che ha creato un cordone di sicurezza attorno alla Torre Eiffel. L'incendio fortunatamente non ha avuto modo di espandersi ed è stato domato in poco tempo dai pompieri che stanno verificano la sicurezza della struttura che rimane chiusa al pubblico.

Giornata difficile oggi per i vigili del fuoco di Parigi che da questa mattina solo alle prese con un imponente incendio in corso in un edificio vicino alla stazione Saint-Lazare, nell'8° arrondissement. L'incendio, partito dagli ultimi piani di un edificio di sette piani, ha distrutto l'intero tetto. Quasi 150 vigili del fuoco sono stati mobilitati per domare le fiamme ed evacuare i residenti. Sebbene i danni materiali siano stati ingenti, l'incidente ha provocato solo lievi feriti.

L'intervento è iniziato poco dopo le 9, quando i Vigili del Fuoco di Parigi sono stati chiamati per un incendio scoppiato in cima all'edificio storico situato a due passi dalla stazione. Le fiamme hanno acquisito intensità molto rapidamente devastando il tetto e proiettando un denso fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. L'evacuazione immediata dell'edificio ha permesso di evitare tragedie. I residenti sono stati curati per lievi intossicazioni da fumo e solo una persona è rimasta ferita da ustioni ed è stata portata in ospedale ma non è grave. Evacuati anche gli edifici vicini e i vigili del fuoco hanno invitato la popolazione a evitare la zona.