Incendio in un palazzo di 5 piani a Johannesburg, in Sudafrica: oltre 70 vittime, più di 50 feriti Nella notte è scoppiato un grosso incendio in un edificio nel centro di Johannesburg, la più grande città del Sudafrica. In poche ore il bilancio delle vittime è salito a 63, sono invece 43 i feriti. Il fuoco è stato in parte domato, ma restano ancora da chiarire le cause del rogo.

A cura di Eleonora Panseri

Il bilancio delle vittime dell'incendio scoppiato in un palazzo di cinque piani nel centro di Johannesburg, la più grande città del Sudafrica, è salito a 73 in poche ore. I feriti sono oltre 50. L'allarme è stato lanciato giovedì 31 agosto, intorno alle 1.30 di notte (ora locale). Lo fanno sapere i servizi di emergenza della città citati dalla Cnn. Le autorità invece hanno riferito che il rogo è stato quasi del tutto estinto ma il fuoco continua a riempire le strade intorno all'edificio, riporta il Guardian.

I video diffusi nelle scorse ore mostrano fiamme altissime che devastano i piani inferiore dell'edificio e decine di persone che scappano all'esterno. Mentre le immagini recenti trasmesse dalle televisioni mostrano i mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze all'esterno della proprietà, devastata dal fuoco e attualmente isolata dalla polizia.

In una serie di tweet diffusi su X, il social prima conosciuto come Twitter, il portavoce dei servizi di gestione delle emergenze Robert Mulaudzi, ha riferito che la struttura era un palazzo occupato e ha aggiunto anche che diverse persone sono state soccorse e trasportate negli ospedali più vicini per ulteriori cure e accertamenti.

Il portavoce ha aggiunto che il bilancio potrebbe ancora aggravarsi. "In 20 anni di servizio non mi sono mai imbattuto in una cosa del genere", ha riferito l'uomo, spiegando che le squadre dei vigili sono alla ricerca di altre eventuali vittime che potrebbero essere intrappolate all'interno.

Le cause dell'incendio restano ancora da accertare. “In questo momento quanto accaduto è ancora oggetto di indagine", si legge in un comunicato diffuso nelle scorse ore. "Gli agenti del Dipartimento per la gestione dei disastri della città di Johannesburg sono stati attivati per portare assistenza alle famiglie coinvolte", aggiunge.