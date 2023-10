Incendio in discoteca in Spagna: Jorge e Rosa morti insieme agli amici, molti corpi ancora da identificare Sarebbero almeno 13 i morti dell’incendio scoppiato a Murcia, in Spagna, nella notte di domenica. Le fiamme sono divampate con violenza e in poco tempo e una serata di divertimento si è trasformata in un incubo. Il rogo ha coinvolte tre locali. Ancora poche le vittime identificate, nei prossimi giorni si procederà con il riconoscimento tramite il Dna.

A cura di Eleonora Panseri

EL MUNDO | Rosa e Jorge Bajota, due delle vittime dell’incendio in Spagna

Le fiamme sono divampate con violenza e in poco tempo e una serata di divertimento si è trasformata in un incubo. Almeno 13 persone sono morte nell'incendio in una discoteca che ha coinvolgo tre locali nella città di Murcia, in Spagna. Come riporta El Mundo, le fiamme sono divampate nel Fonda Milagros, conosciuto anche solo come La Fonda, nella mattina di domenica 1 ottobre.

Il fuoco è poi dilagato nei locali vicini mentre gli avventori tentavano la fuga dalle piste affollate, ha riferito la polizia. Altre 24 persone hanno dovuto essere curate per aver inalato del fumo ma sono già state dimesse. Tra le vittime ci sarebbero anche diversi membri di una famiglia che celebravano un compleanno. Ancora non sono chiare le cause dell'incendio, una delle ipotesi è quello del cortocircuito in una delle luci. Il portavoce della Polizia ha precisato che i lavoro di messa in sicurezza e sgombero dei locali distrutti dal fuoco dureranno almeno 48 ore, per cui l'indagine potrebbe subire dei ritardi.

Chi sono le vittime dell'incendio

Tra le persone che hanno perso la vita nel rogo c'è anche Jorge Bajota, 34 anni, trattorista in un'azienda agricola. "Non lavoro fino a martedì", aveva detto in un video inviato a un amico con cui intendeva fargli invidia. Il giovane era a La Fonda , noto per la musica latina e gli ottimi drink, per trascorrere la serata con la moglie Rosa e due amici. A casa avevano lasciato i loro tre figli Anche loro erano arrivati tutti insieme da Caravaca, per recarsi nella zona industriale di Atalayas a Murcia, vivace centro notturno dell'intera regione. La coppia e i loro amici si trovavano al secondo piano del locale, dove sono rimasti intrappolati insieme agli altri morti accertati.

EL MUNDO | Rosa e Jorge Bajota, due delle vittime dell’incendio nella discoteca a Murcia

"Mamma, stiamo per morire, ti voglio bene". Sono state queste le ultime parole di una delle vittime dell'incendio della scorsa notte, una ragazza di 28 anni che, consapevole di quanto stava accadendo, ha deciso di contattare i genitori e inviare loro un messaggio vocale. A raccontarlo ai giornali è stato Jairo , il padre della giovane. "Ci ha mandato un audio. Le è bastato salutarci", ha detto ai media.

Nella registrazione inviata alla famiglia dalla 28enne si sentono urla e persone che chiedono che il posto venga illuminato per poter vedere. Dopo aver inviato l'audio, il telefono si è spento e non ha più inviato alcun segnale. La ragazza, originaria di Caravaca de la Cruz (Murcia) , era in città con diversi amici per fare festa. "Erano venuti perché a Caravaca non ci sono discoteche", ha spiegato il padre .

Secondo fonti dell' Istituto di Anatomia Forense di Murcia, le identificazioni non saranno facili. I corpi salvati dai vigili del fuoco erano completamente carbonizzati. Il sindaco di Murcia, José Ballesta , ha confermato che solo tre di loro sono stati identificati dalla polizia giudiziaria all'ingresso della stessa discoteca attraverso le impronte digitali. Il resto dovrà essere fatto attraverso il Dna . Lunedì si faranno le autopsie, ma i campioni di materiale genetico dovranno essere prelevati sia dai corpi che dai parenti e inviati a Madrid per il confronto.

La signora Inés, per esempio, non sa nulla di sua sorella e dei suoi nipoti. È stata questa famiglia nicaraguense che vive nel quartiere El Carmen di Murcia a festeggiare il compleanno del 30enne Eric Hernández . "Sono andata a cena da mio nipote, ma non in discoteca. Alle sette ho scoperto cosa era successo e non sono riuscita a contattare nessuno", ha detto disperatamente. Anche Walter era tra i presenti. Si è salvato perché è sceso dal secondo piano al bar per ordinare da bere.

"Il fuoco ha cominciato a vedersi attraverso i condotti dell'aria e all'improvviso è mancata la corrente. Il fumo ha cominciato a diffondersi e la gente ha cominciato a urlare chiedendo di uscire. Non li ho più visti", ha detto più e più volte a chiunque si avvicinasse a lui. Vincitore, un ragazzo di Toledo che in questi giorni lavorava a Murcia, è riuscito ad aiutare le persone a uscire, "finché il fumo non ci impediva già di respirare". Anche una delle cameriere, scomparsa, non sarebbe riuscita a uscire, mentre il proprietario del locale era uno dei feriti ricoverati in ospedale.

Il cordoglio delle autorità

Sia la Regione della Murcia che il consiglio comunale della città hanno decretato tre giorni di lutto ufficiale. I sovrani di Spagna hanno invece espresso il loro "dolore e sgomento" per la tragedia, pubblicando sul loro account Twitter ufficiale un messaggio in cui si legge: "Dolore e sgomento per quanto accaduto nella tragica giornata di ieri a Murcia.

La nostra solidarietà alle famiglie delle vittime e a tutta la città. Auguriamo una pronta guarigione ai feriti e ringraziamo tutti gli operatori dell'emergenza per il loro lavoro esemplare", aggiunge il messaggio della Famiglia Reale.

Anche il presidente ad interim del Governo e segretario generale del Partito socialista spagnolo , Pedro Sánchez , ha voluto esprimere il suo sostegno alle famiglie delle vittime: "Il mio affetto e la mia solidarietà alle vittime e alle famiglie del tragico incendio avvenuto questa mattina in una discoteca di Murcia", ha scritto su Twitter.

Ha inoltre espresso "tutto il nostro sostegno e la nostra collaborazione" al presidente della Murcia, Fernando López Miras, esprimendo la sua gratitudine "ai servizi di emergenza lì schierati per il loro lavoro".