Incendio devasta discoteca e intrappola i presenti: almeno 7 morti in Spagna, si cercano dispersi L’incendio domenica ha devastato la discoteca Teatre di Murcia. Diverse vittime e persone intossicate. Secondo alcuni testimoni, all’appello manca un gruppo di amici che festeggiavano un compleanno.

A cura di Antonio Palma

Almeno sette persone sono morte in un devastante incendio avvenuto in una discoteca di Murcia, in Spagna, nella prima mattinata di oggi, domenica 1 ottobre 2023. Il drammatico bilancio purtroppo potrebbe aumentare ulteriormente visto che all'appello mancano diverse persone segnalate come presenti nel locale al momento del rogo. L'incendio è divampato tra le sei e le sette del mattino di domenica nella discoteca Teatre. Le fiamme in poco tempo sono andate fuori controllo intrappolando all'interno un nutrito gruppo di persone.

Le fiamme infatti si sono diffuse a tutto il locale e ad altri locali notturni della zona commerciale e ricreativa conosciuta come Las Atalayas, alla periferia della città, e i vigili del fuoco, giunti in forze, hanno dovuto lavorare per ore per spegnere l'incendio. Sono state necessarie 12 squadre e 40 uomini per domare le fiamme.

Secondo l'agenzia Efe, al momento del rogo sono state segnalate 8 persone scomparse, tutte persone che pare facessero parte di un gruppo di amici che festeggiavano un compleanno. Testimoni dell'incidente, citati da La Verdad de Murcia, affermano di non essere riusciti a contattare otto delle persone che si trovavano nelle discoteche al momento in cui è scoppiato l'incendio e non si sa dove si trovino.

Il sindaco di Murcia José Ballesta ha comunicato che i corpi delle vittime accertate dell'incendio sono stati rinvenuti all'interno del locale Teatre. I cadaveri scoperti solo quando i pompieri hanno domato le fiamme e sono riusciti a entrare nell'edificio distrutto. I vigili del fuoco però stanno ancora scandagliando e ispezionando le strutture interessate dal rogo per individuare altre possibili vittime. "Al momento sono stati individuati sette corpi ma le ricerche continuano", ha confermato lo stesso primo cittadino.

Si segnalano anche quattro persone che sono rimaste intossicate dal fumo e sono ora ricoverate in ospedale. Si tratta di due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni.

Non è chiaro al momento cosa abbia provocato l'incendio, divampato quando il locale era ancora pieno di persone. Le prime immagini dalla zona dell'incidente mostrano decine di giovani che si erano riversati nelle strade nei pressi delle discoteche, mentre un'enorme colonna di fumo nero usciva dall'edificio. La maggior parte delle persone è riuscita a lasciare la zona da sola. I servizi di emergenza hanno allestito un centro per fornire assistenza, soprattutto psicologica, alle vittime.