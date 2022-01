In India è allarme Omicron: casi quadruplicati in una settimana L’India è alle prese con il rischio di una possibile nuova ondata di Covid dopo l’aumento dei contagi registrati nell’ultima settimana: casi più che quadruplicati. Iniziate la vaccinazioni alla fascia 15-18 anni.

A cura di Chiara Ammendola

Numeri quadruplicati nel giro di una settimana in India dove i nuovi contagi da Covid-19 hanno fatto registrare una forte impennata passando dai 7.031 casi giornalieri di una settimana fa ai 33.750 contagi registrati ieri. Numeri che hanno spinto il ministro della salute indiano Mansukh Mandaviya ad attingere a un fondo di emergenza Covid-19 da 3,1 miliardi di dollari stanziato dal governo centrale lo scorso luglio per tutti gli Stati di cui è stato speso solo il 17%. Soldi necessari a intensificare la telemedicina, aggiungere posti letto in terapia intensiva e fornire ossigeno ai pazienti e agli ospedali oltre che le ambulanze.

Un aumento dei contagi dei quali solo una piccola parte (1.700) è rappresentata dalla variante Omicron che però, data la sua alta trasmissibilità, rischia di travolgere il Paese con una nuova ondata nei prossimi giorni. "La variante Omicron è altamente trasmissibile, un'alta ondata di casi può sopraffare il sistema medico", ha detto Mandaviya domenica. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato il mese scorso che le forniture di ossigeno sono aumentate e ci sono più posti letto in terapia intensiva disponibili nel paese. Dall'inizio della pandemia l'India ha registrato un totale di 34.922.882 casi di Covid e 481.893 decessi: almeno il 90% della popolazione adulta del paese ha ricevuto una dose di vaccino mentre il 65% ha assunto entrambe le dosi.

Intanto questa mattina l'India ha iniziato le vaccinazioni per i bambini dai 15 ai 18 anni. Si tratta, secondo l'Unicef, di una platea di 253 milioni di persone, la più vasta popolazione di adolescenti al mondo. Il ministero della Sanità, secondo quanto riportato dal Guardian, ha precisato che ai ragazzi saranno somministrate due dosi di Covaxin a distanza di 28 giorni l'una dall'altra. "La più grande campagna di vaccinazione al mondo è iniziata. Se i ragazzi sono al sicuro, il futuro del nostro Paese è al sicuro", ha twittato il ministro Mansukh Mandaviya.