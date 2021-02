La Guinea ha dichiarato di essere ufficialmente alle prese con un'epidemia di ebola dopo che tre persone sono morte a causa dell'infezione. Sono i primi decessi che la febbre emorragica causa in cinque anni: "Siamo di fronte a un'epidemia", ha assicurato il capo dell'agenzia sanitaria del Paese, Sakoba Keita, dopo un incontro sull'emergenza nella capitale. Ieri sono stati confermati sette casi: "Questa mattina molto presto il laboratorio di Conakry ha confermato la presenza del virus ebola", ha aggiunto.

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha subito assicurato rapida assistenza al Paese. La febbre emorragica che devastò l'Africa occidentale era scomparsa da questi territori dal 2016. Il che rende i decessi registrati ieri i primi in ben cinque anni. Tra il 2013 e il 2016 l'ebola aveva causato la morte di circa 11.300 persone.

L'infezione aveva iniziato a diffondersi proprio dalla Guinea, arrivando a contagiare circa 28 mila persone. Questo il numero di casi accertati, che erano stati riscontrati anche nei vicini Sierra Leone e Liberia. Ma non solo: la febbre provocò delle vittime anche negli Stati Uniti, il Regno Unito, la Spagna e in l'Italia, che contò un morto. Ora l'Oms sarebbe in contatto con le case farmaceutiche per assicurare che una quantità sufficiente di vaccini sia disponibile il prima possibile. Un vaccino contro l'ebola è stato per la prima volta testato in Guinea nel 2015, con buoni risultati. E una sinergia internazionale, durante l'epidemia che colpì l'Africa alcuni anni fa, riuscì effettivamente a mettere sul mercato un vaccino. Oggi Gavi Covex può contare su uno stock di mezzo milione di dosi.

Questi nuovi casi sarebbe stati riscontrati in un gruppo di persone che ha partecipato al funerale di un infermiere morto lo scorso 28 gennaio. Il ministero della Salute della Guinea ha fatto sapere che il focolaio sarebbe stato identificato e che il tracciamento dei contatti sarebbe ora in corso. L'allarme è scattato nel Paese una settimana dopo che anche il Congo orientale ha confermato di aver registrato una serie di casi, ma gli episodi non sarebbero collegati.