"Impossibile da rubare", auto di lusso rubata in 15 minuti dal vialetto di casa in Regno Unito Il Suv da 227.000 dollari è stato rubato in appena 15 minuti dal vialetto di casa del proprietario a Coventry, Regno Unito. Un caso che solleva perplessità sulla sicurezza dei veicoli di lusso.

A cura di Biagio Chiariello

Una Range Rover SV Edition One, dal valore di 227.000 dollari e prodotta in una tiratura limitata di soli 550 esemplari, è stata rubata direttamente dal vialetto di un’abitazione a Coventry, nel Regno Unito. Il furto è avvenuto nonostante il veicolo fosse pubblicizzato come "impossibile da sottrarre", una affermazione che si è rivelata piuttosto ottimistica. L'intera operazione è durata appena 15 minuti e le telecamere di videosorveglianza della proprietà hanno ripreso ogni momento, testimoniando l'efficienza e la rapidità con cui i ladri hanno agito.

L’episodio si è verificato lo scorso 13 dicembre. Il proprietario dell’auto, identificato dai media britannici solo con il nome di John, l’aveva acquistata appena tre giorni prima, convinto di aver scelto un modello all’avanguardia sia in termini di lusso che di sicurezza. La Range Rover era dotata di cerchi in grafite dal valore di ben 13.000 dollari e di interni esclusivi, arricchiti da sedili premium con sistema vibrante. Tuttavia, mancava un dispositivo antifurto aggiuntivo, il cosiddetto immobilizzatore Ghost, che John aveva preso in considerazione di installare. Il concessionario, però, lo aveva dissuaso, affermando con sicurezza: "Evita questa spesa, le protezioni di serie sono più che sufficienti. Quest’auto è impossibile da rubare!"

Un consiglio che si è rivelato un errore fatale.

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il furto non è un caso isolato, ma si inserisce in un fenomeno ben più ampio e strutturato. Sempre più vetture di lusso vengono rubate su commissione e poi rivendute in mercati esteri, in particolare in alcune regioni dell’Africa, dell’Europa dell’Est e del Medio Oriente, dove la domanda per questo tipo di auto è elevata e le normative sui veicoli rubati risultano meno rigide. In molti casi, i mezzi non vengono rivenduti interamente, ma smontati con precisione per recuperare componenti di alto valore, come motori, centraline elettroniche e accessori esclusivi. Questi pezzi finiscono poi in un fiorente mercato nero, garantendo profitti ingenti alle organizzazioni criminali coinvolte in questo traffico.