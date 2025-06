Ricoperta di diamanti invia selfie agli ex colleghi della gioielleria, arrestata per furto da 150mila euro

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Per mostrare come se la stesse spassando, non aveva esitato a inviare ai suoi ex colleghi della gioielleria foto di sé stessa "ricoperta di diamanti" durante una crociera, ma proprio quelle foto hanno portato alla scoperta di una maxi furto nel negozio da oltre 150mila euro e per la donna è scattato l'arresto al suo rientro. È la storia di una ex direttrice di un negozio di lusso nel Regno Unito, ora condannata a 28 mesi di carcere.

Come ricostruito dalla polizia, la 39enne Lucy Roberts, durante l'anno in cui ha lavorato in un negozio di lusso, aveva preso l'abitudine di portare spesso a casa gioielli, dicendo ai colleghi sospettosi che stava lavorando a casa e sistemando la merce per smistarla. Era la direttrice e nessuno aveva osato contraddirla ma quando la donna si è licenziata ed è andata in vacanza, un anno dopo, i suoi colleghi si sono resi conto di dove fossero finiti tutti quei gioielli.

Dalla crociera infatti ha iniziato a inviare ai suoi ex colleghi selfie indossando abiti e gioielli presi proprio in negozio. Materiale e preziosi che il personale ancora in servizio nel negozio sapeva che lei non aveva mai acquistato. A questo punto la denuncia e l'inchiesta conclusa con l'arresto e la condanna. "Senza alcuna preoccupazione si è ricoperta di diamanti, convinta di aver ingannato tutti", ha detto il detective sergente Krista Wilkinson che si è occupato dell'indagine.

Dopo aver perquisito la sua casa, la polizia ha trovato gioielli per un valore di migliaia di sterline sparsi in scatole sotto il letto e negli armadi. In totale, secondo Wilkinson, la 39enne ha rubato al suo datore di lavoro circa 150mila euro in diamanti, oro, argento, gioielli e contanti. Al suo ritorno dalla crociera per lei è scattato l'arresto.

Inizialmente la donna ha negato di aver rubato la merce, sostenendo di aver preso in prestito alcuni gioielli da un collega e che gli altri erano stati nascosti nelle sue borse a sua insaputa. Messa alle strette, però, si è dichiarata colpevole di furto e ha ricevuto una condanna a 28 mesi di prigione.

Quando è stata presa in custodia "indossava una notevole quantità di gioielli rubati" e altra merce rubata era nella sua valigia, secondo la polizia. Le riprese della bodycam scattate al momento dell'arresto mostrano Roberts che si toglie altri gioielli "mentre veniva scortata all'aeroporto di Heathrow… nel tentativo di disfarsene", ha aggiunto la polizia.