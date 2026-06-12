Sassuolo, entrano in banca per una rapina con le maschere di Breaking Bad e le mani ricoperte di colla: arrestati

Tre persone di 42,63 e 67 anni sono state arrestate dopo essere state colte in flagranza di reato a Sassuolo. I tre, mascherati da personaggi di una celebre serie Tv, hanno tentato una rapina in una banca.

Le maschere indossate dai tre rapinatori a Sassuolo

Hanno fatto irruzione in una banca di Sassuolo, più precisamente in via Manin, mascherati da personaggi di Breaking Bad. Le maschere in lattice indossate da tre uomini di 42,63 e 67 anni, servivano a renderli irriconoscibili agli occhi delle telecamere della banca. I tre, tutti con precedenti, sono stati arrestati in flagranza di reato nell'istituto bancario di via Manin: i malviventi sono accusati di tentata rapina aggravata in concorso.

I fatti si sono verificati intorno alle 11 del mattino, quando l'allarme installato nella filiale del Monte dei Paschi di Siena di Sassuolo ha segnalato la presenza di alcuni intrusi. L'istituto di vigilanza che gestisce gli impianti di sicurezza della banca ha trasmesso l'allarme alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di

Sassuolo attraverso il 112. Le autorità sono intervenute con tre autoradio e i carabinieri inviati sul posto erano dotati di giubbotti antiproiettile ed armamento d'ordinanza.

Al loro arrivo, hanno trovato i tre, mascherati da protagonisti di una famosa serie Tv. I malviventi avevano le mani cosparse interamente di colla istantanea, forse per ostacolare eventuali attività di identificazione tecnico-scientifica e il rilevamento delle impronte papillari. I tre sono stati subito immobilizzati e arrestati.

Nell'istituto di credito erano presenti 10 impiegati e 14 clienti e tutti sono rimasti illesi grazie all'intervento dei militari arrivati sul posto subito dopo la chiamata al 112. Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso. I tre, come apprende Fanpage.it da fonti informate, saranno trasferiti in queste ore nel carcere di Modena. Colti in flagranza di reato, non sono riusciti a portare a termine il colpo come avevano inizialmente previsto e non sono riusciti a portare via il denaro dalla banca di via Manin.