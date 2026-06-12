Attualità
video suggerito
video suggerito

Sassuolo, entrano in banca per una rapina con le maschere di Breaking Bad e le mani ricoperte di colla: arrestati

Tre persone di 42,63 e 67 anni sono state arrestate dopo essere state colte in flagranza di reato a Sassuolo. I tre, mascherati da personaggi di una celebre serie Tv, hanno tentato una rapina in una banca.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Gabriella Mazzeo
Le maschere indossate dai tre rapinatori a Sassuolo
Le maschere indossate dai tre rapinatori a Sassuolo

Hanno fatto irruzione in una banca di Sassuolo, più precisamente in via Manin, mascherati da personaggi di Breaking Bad. Le maschere in lattice indossate da tre uomini di 42,63 e 67 anni, servivano a renderli irriconoscibili agli occhi delle telecamere della banca. I tre, tutti con precedenti, sono stati arrestati in flagranza di reato nell'istituto bancario di via Manin: i malviventi sono accusati di tentata rapina aggravata in concorso.

I fatti si sono verificati intorno alle 11 del mattino, quando l'allarme installato nella filiale del Monte dei Paschi di Siena di Sassuolo ha segnalato la presenza di alcuni intrusi. L'istituto di vigilanza che gestisce gli impianti di sicurezza della banca ha trasmesso l'allarme alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di
Sassuolo attraverso il 112. Le autorità sono intervenute con tre autoradio e i carabinieri inviati sul posto erano dotati di giubbotti antiproiettile ed armamento d'ordinanza.

Al loro arrivo, hanno trovato i tre, mascherati da protagonisti di una famosa serie Tv. I malviventi avevano le mani cosparse interamente di colla istantanea, forse per ostacolare eventuali attività di identificazione tecnico-scientifica e il rilevamento delle impronte papillari. I tre sono stati subito immobilizzati e arrestati.

Leggi anche
Tenta rapina al bar, ma il titolare lo mette in fuga: 36enne si barrica in casa e viene arrestato a Monastir

Nell'istituto di credito erano presenti 10 impiegati e 14 clienti e tutti sono rimasti illesi grazie all'intervento dei militari arrivati sul posto subito dopo la chiamata al 112. Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso. I tre, come apprende Fanpage.it da fonti informate, saranno trasferiti in queste ore nel carcere di Modena. Colti in flagranza di reato, non sono riusciti a portare a termine il colpo come avevano inizialmente previsto e non sono riusciti a portare via il denaro dalla banca di via Manin.

Immagine
Live
guerra
medio oriente
Pakistan: “Raggiunto testo definitivo tra Usa e Iran", Trump: "Molto ottimista"
“La mia casa? Non ho più nulla”: il cortocircuito di Beirut, tra profughi sull’asfalto e supercar sul lungomare
Fuga da Tiro, il prete che accoglie i profughi: “Danni anche a ospedali, mai vista una devastazione simile”
“Tutti i valichi sono stati chiusi”: dopo l'escalation con l'Iran, Israele sigilla la Striscia di Gaza
Solo Trump può fermare una nuova escalation del conflitto tra Israele e Iran: deve decidere da che parte stare
Giuseppe Acconcia
"Ovunque si può morire. Qui almeno abbiamo una casa": la vita a Beirut fra propaganda di Hezbollah e bombe di Israele
"Uccidono i bambini, bombardano senza preavviso anche le chiese": i racconti dal Libano assediato da Israele
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views