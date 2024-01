Il video del bimbo di 10 anni morso da uno squalo in una piscina di un resort di lusso “Passeggiando con gli squali” è una delle attrazione più gettonate della struttura di lusso delle Bahamas. Ma lunedì scorso qualcosa è andato storto e un ragazzino è stato azzannato sotto gli occhi dei suoi cari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un bambino di 10 anni è stato azzannato dallo squalo con cui voleva giocare. È accaduto all'Atlantis Bahamas, un resort di lusso a Paradise Island, che tra le proprie attrattive offre anche il servizio della "passeggiata con gli squali" in una delle sue piscine: solo che questa volta qualcosa non ha funzionato, come si vede nel video di TMZ.

I fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 15 gennaio e la Royal Bahamas Police ha affermato che il ragazzino è stato morso alla gamba destra ed è stato portato in ospedale in "condizioni stabili". L'entità delle sue ferite è sconosciuta. Nel frattempo l'esperienza di nuoto con gli squali all'interno del resort, gestita da una società esterna, è stata chiusa temporaneamente.

Sul suo sito il complesso alberghiero di lusso, con camere a partire da 250 dollari a notte, offre la "Walking with Sharks": un'ora per bambini dai dieci anni in su e adulti, descritta "facile e divertente". I clienti possono immergersi con caschi trasparenti e passeggiare sul fondo della laguna attorniati "dagli squali del Tempio Maya, per vedere da vicino gli squali della barriera corallina caraibica e gli squali nutrice", si legge nel sito web, citato dal NYP.

E così è stato per il bimbo di 10 anni, originario dello Stato USA del Maryland. Come raccontato da alcuni testimoni, poco dopo l'immersione, uno squalo si sarebbe avvicinato e lo avrebbe aggredito: "Appena si è immerso abbiamo visto lo squalo avvicinarsi a lui e poi solo una pozza di sangue". Il bambino, che era accompagnato da un istruttore subacqueo, ha iniziato a urlare al dolore ed è subito stato trasportato al pronto soccorso di un nosocomio locale.

La polizia delle Bahamas ha aperto un'inchiesta. La società proprietaria dell'Atlantis Bahamas ha spiegato che prima di lunedì scorso non c’erano mai stati problemi con gli squali della piscina.