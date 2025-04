Il senatore democratico Cory Booker batte record e parla per più di 25 ore in Aula contro Trump Il senatore democratico del New Jersey, Cory Booker, ha battuto i record del Congresso americano parlando in aula per oltre 24 ore. Nel suo discorso, durato 25 ore e 5 minuti, si è scagliato contro i tagli dell’amministrazione Trump: “Le nostre istituzioni vengono attaccate e persino distrutte”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

Il senatore democratico del New Jersey, Cory Booker, ha battuto i record del Congresso americano parlando in aula per oltre 24 ore. Il suo discorso contro l'amministrazione Trump è iniziato ieri alle 19 ed è durato 25 ore e 5 minuti.

Quello di Booker è stato il discorso più lungo nella storia moderna del Senato degli Stati Uniti, superando quello del senatore repubblicano Strom Thurmond, che nel 1957 parlò per 24 ore e 18 minuti. Il senatore ha dichiarato di aver occupato l'Aula nello spirito di John Lewis, icona dei diritti civili e per lungo tempo membro del Congresso degli Stati Uniti, quando ha iniziato il suo intervento la scorsa notte. Al contrario, Thurmond stabilì il suo record parlando contro il Civil Rights Act del 1957.

Nel suo intervento il senatore dem ha protestato contro i tagli imposti da Donald Trump e Elon Musk, che hanno eliminato una serie di programmi governativi senza il consenso del Congresso. Booker, che in passato si era candidato alle presidenziali, ha invocato i Padri fondatori che nei Federalist Papers hanno scritto: "Se gli uomini fossero angeli, non sarebbe necessario alcun governo". E ha aggiunto: "Il nostro presidente però non è un angelo".

"Le nostre istituzioni vengono attaccate in modo sconsiderato e incostituzionale e persino distrutte", ha affermato Booker, eletto per la prima volta al Senato nel 2013. Ha avvertito che il "Paese è in crisi". "In soli 71 giorni, il presidente degli Stati Uniti ha inflitto tanti danni alla sicurezza degli americani, alla stabilità finanziaria e alle fondamenta della nostra democrazia. Questi non sono tempi normali negli Stati Uniti. E non dovrebbero essere trattati come tali dal Senato", ha detto. "L'amministrazione Trump-Vance continua a gettarci nel caos", ha proseguito, evidenziando che "la guerra commerciale di Trump contro i nostri alleati non farà che aumentare i costi e le paure per le famiglie americane".

"Ci sono molte persone là fuori che chiedono ai democratici di fare di più, di correre rischi. Questa sembrava la cosa giusta da fare. Penso solo che molti di noi debbano fare molto di più, me compreso", ha aggiunto. Il senatore dem oltre a criticare le politiche di Trump, ha impiegato parte delle ore del suo intervento anche recitando poesie, parlando di sport e rispondendo alle domande dei colleghi. "Non so se ti sei reso conto che hai infranto il record. Siamo orgogliosi di te, l'America è orgogliosa di te" ha domandato il collega Chuck Schumer e l'aula è scoppiata in un fragoroso applauso. "Ho digiunato per giorni, ho smesso di bere acqua molto tempo fa, ho i crampi per mancanza di acqua. Ho usato un sacco di tattiche per cercare di riuscire a stare in piedi per così tanto tempo", ha commentato Booker visibilmente provato al termine del suo discorso-maratona.