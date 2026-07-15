Bruxelles, incendio mortale alla torre Oxy: sei morti, tutti operai intrappolati nell’ascensore

L’incendio è divampato quando sul cantiere del palazzo operavano circa 250 persone. L’evacuazione è stata immediata ma si è scoperto che 6 persone erano disperse. Quando i pompieri sono riusciti ad aprire uno degli ascensori, hanno scoperto con orrore che all’interno vi erano i sei corpi.

Sono sei le persone morte nell’incendio divampato alla torre Oxy di Bruxelles ieri, martedì 14 luglio. Si tratta di operai sopresi dal rogo e bloccati tragicamente nell’ascensore mentre lavoravano nell’edificio ex sede amministrativa della città di Bruxelles che sta per essere trasformato in un complesso multifunzionale nel cuore della capitale belga.

Secondo quanto ricostruito, l’incendio è divampato intorno alle 7:30 del mattino quando sul cantiere operavano circa 250 persone. L’evacuazione è stata immediata così come l’intervento dei servizi di emergenza e dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio evitando che si propagasse oltre. Durante le verifiche dopo l'evacuazione del cantiere, però, si è scoperto che sei persone di nazionalità belga e rumena risultavano ancora disperse.

I pompieri così hanno ispezionato tutto l’edificio e quando riusciti ad aprire uno degli ascensori del palazzo bloccati, hanno scoperto con orrore che all’interno vi erano i sei corpi dei dispersi ormai senza vita.I servizi di emergenza hanno poi continuato a ispezionare il secondo vano ascensore fino a sera per assicurarsi non vi fossero altre persone intrappolate ma fortunatamente non sono state trovate altre vittime.

Oltre alle sei vittime, altre due persone sono rimaste ferite nell’incendio e sono state ricoverate in ospedale con gravi ustioni, come hanno confermato la procura di Bruxelles e l'ispettorato per la salute e la sicurezza sul lavoro che stanno conducendo ora le indagini per accertare i fatti. Il cantiere intanto è stato chiuso e sequestrato nell'ambito delle indagini in corso e sono state richieste perizie antincendio e analisi forensi.

Oggi davanti all’edificio si sono radunati molti lavoratori e colleghi delle vittime, rimasti sconvolti dalla tragedia le cui cause al momento restano ignote. Le stesse facce sconvolte anche dei pompieri che ieri dopo ore di lavoro hanno aperto il vano ascensore scoprendo che ormai era troppo tardi. “Quando siamo riusciti ad aprire il primo ascensore abbiamo trovato le sei vittime all'interno” ha dichiarato Valentina Marocchi della Procura del Lavoro, spiegando che “I corpi sono stati recuperati e si sta procedendo all'identificazione formale”.

"Erano in corso dei lavori sul cantiere ed è probabile che uno di questi sia stato all'origine dell'incendio. Tuttavia, non possiamo aggiungere altro in questa fase", ha dichiarato il portavoce dell'ispettorato del lavoro. Da maggio 2023, la torre OXY è oggetto di una completa ristrutturazione. L'edificio è destinato ad ospitare appartamenti, ristoranti e un bar panoramico. Secondo l'ispettorato del lavoro di Bruxelles, alcune aziende che operano nel cantiere sono coinvolte in progetti relativi agli ascensori e alla loro installazione.