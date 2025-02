Incidente aereo Toronto, il racconto dei passeggeri: “Sospesi a testa in giù come pipistrelli” Il velivolo CRJ-900 della Delta Airlines con i suoi 80 passeggeri e l’equipaggio è stato autorizzato ad atterrate a Toronto lunedì 17 febbraio alle 14 nonostante le avverse condizioni meteo. In zona infatti soffiavano fortissimi venti e la pista era innevata. “Abbiamo toccato terra, eravamo un po’ di lato e poi ci siamo ritrovati improvvisamente capovolti”, ha raccontato un passeggero. Sono 18 i feriti ma nessuno è grave. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

L'aereo Delta capovolto a Toronto dopo l'incidente

"Siamo rimasti sospesi a testa in giù come pipistrelli", così i passeggeri del volo Delta Airlines raccontano i terribili momenti vissuti ieri quando il loro aereo di linea si è capovolto atterrando letteralmente sottosopra in pista all’aeroporto canadese di Toronto Pearson. Fortunatamente tutti a bordo sono sopravvissuti all’incidente che ha causato 18 feriti tra cui alcuni bambini ma nessuno in pericolo di vita.

Il singolare incidente aereo nel pomeriggio di lunedì quando il velivolo CRJ-900 con i suoi 80 passeggeri e l'equipaggio è stato autorizzato ad atterrate nello scalo canadese nonostante le avverse condizioni meteo. In zona infatti soffiavano fortissimi venti e la pista era innevata. L’aereo ha effettuato le normali procedure di avvicinamento ma all’ultimo minuto qualcosa è andato storto e l’aereo si è capovolto in pista.

Incidente Delta Airlines a Toronto, il racconto dei passeggeri

Un passeggero a bordo ha dichiarato alla CNN che non c'era stato alcune segnale insolito prima dell'atterraggio. "Abbiamo toccato terra, eravamo un po’ di lato e poi ci siamo ritrovati improvvisamente capovolti", ha raccontato l’uomo, rivelando: “Eravamo tutti allacciati a testa in giù. Io sono riuscito a slacciarmi e a spingermi a terra ma alcune persone sono rimaste appese e hanno avuto bisogno di aiuto per scendere”.

Lunedì sullo scalo canadese vi erano nevicate e raffiche fino a 65km/h, secondo il servizio meteorologico locale. Le registrazioni audio mostrano che la torre di controllo ha avvisato i piloti di forte vento durante l'avvicinamento ma il volo è stato autorizzato normalmente all'atterraggio alle 14.10 circa di lunedì ora locale.

Le autorità stano indagando sull’incidente e al momento non hanno fornito spiegazioni ma l’ipotesi è che l’aereo abbia toccato con l’ala che nei video girati successivamente è completamente distrutta. Nel giro di pochi secondi l'aereo si è capovolto ed è scoppiato un incendio mentre i passeggeri erano appesi in aria sui loro sedili. "Eravamo a testa in giù appesi come pipistrelli", ha dichiarato un passeggero. Fortunatamente il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che il fuoco si propagasse all’intero aereo permettendo a tutti di uscire.