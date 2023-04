Il nuovo record mondiale di flessioni: chi è l’uomo che ha realizzato 3.206 piegamenti in un’ora Lucas Helmke, 33 anni, di Brisbane, in Australia, è entrato nel Guinness World Record. Lo ha fatto per “fornire ispirazione” a suo figlio di un anno e “mostrargli che nulla è impossibile”.

A cura di Biagio Chiariello

3.206 piegamenti in un'ora, ovvero una media di oltre 53 al minuto. Lucas Helmke, 33 anni, di Brisbane, in Australia, ha spinto la sua forza e la sua resistenza al limite per battere il record mondiale di flessioni in un'ora. Il precedente primato di 3.182 era stato stabilito da un altro australiano, Daniel Scali, nell'aprile 2022.

Come si legge sulla pagina ufficiale del Guinness World Record, il 33enne ha tentato questa impresa, per la quale si è allenato per due anni, con l'obiettivo di "fornire ispirazione" a suo figlio di un anno e "mostrargli che nulla è impossibile". Il tentativo ufficiale ha avuto luogo nella sua vecchia palestra di powerlifting, ‘Iron Underground' a Brisbane.

Helmke ha suddiviso le flessioni in serie da 30 secondi, con l'obiettivo di completare 26 piegamenti in ognuna. Ha leggermente superato questo obiettivo, raggiungendo una frequenza media di 26,7 flessioni ogni 30 secondi.

A Lucas Helmke è stato richiesto di mantenere una "forma perfetta" per ogni flessione, altrimenti i piegamenti non sarebbero stati conteggiati ufficialmente per il record. Il corpo deve rimanere dritto per tutto il tempo, il che significa che non ci possono essere piegamenti alle ginocchia o alla vita. Inoltre deve restare abbassato fino a raggiungere almeno un angolo di 90° al gomito, quindi sollevato fino a quando le braccia sono tese.

Alla fine solo 34 delle flessioni di Helmke non sono state conteggiate (praticamente l'1%) a causa di una "forma impropria".

Il 33enne non intende riposare sugli allori. "Voglio stabilire un'altra serie di record sulle flessioni", ha detto.

Il record per il maggior numero di flessioni in un'ora è stato battuto più volte negli ultimi dieci anni. Prima di Lucas e Daniel, era detenuto da Jarrad Young, sempre di origini australiane, che lo ha battuto tre volte dal 2018 (con 2.806 flessioni) al 2021 (3.054 flessioni). E prima di lui, nel 2017, il primato apparteneva a Carlton Williams (Regno Unito; 2.682 flessioni).

Carlton ha battuto il record per la prima volta nel 2014 (1.874 flessioni) e poi di nuovo nel 2015 (2.220 flessioni). Sorprendentemente, Helmke è riuscito a eseguire quasi 1.000 flessioni in più rispetto a quelle di Carlton del 2015!