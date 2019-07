Avrebbe maltrattato e fatto morire di fame la sua ex moglie per far sì che diventasse “come una modella taglia zero”. Catherine Hartley, 32 anni, afferma che il suo ex compagno Matthew Hartley l'ha aggredita e terrorizzata per oltre 12 anni. L’uomo però nega ogni imputazione. Secondo la donna, l’avrebbe affamata, costringendola a perdere oltre 30 kg, perché "non voleva una moglie grassa". Catherine, che aveva una 46 quando sposò Hartley, ha detto Daily Record di essere diventata così emaciata “da poter indossare abiti fatti per un bambino di sette anni”.

Hartley è stato dichiarato colpevole di aver aggredito Catherine tre volte tra il gennaio 2004 e il novembre 2016. Ha negato tutte le accuse. In un incidente, avrebbe assalito Catherine di fronte alla sua famiglia afferrandola per il collo, sollevandola dal pavimento, gettandola a terra per poi sedersi su di lei e cercando di strangolarla. La donna afferma che l’ex l’avrebbe aggredita perché aveva chiesto del cibo. Le violenze non si sarebbero fermate neanche mentre era incinta.

Dopo essere stato dichiarato colpevole, Hartley è stato condannato a 12 mesi di lavori socialmente utili e inserito nel registro degli autori di reati sessuali per lo stesso periodo di tempo. “Doveva essere punito, ma se l’è cavata con uno schiaffo sui polsi” ha detto la 32enne. “Non ha rimorso. Non ammette quello che mi ha fatto. Era un manipolatore, contorto, violento. Mi sentivo come una sua prigioniera. Se gli asciugamani da bagno non erano perfettamente dritti, impazziva..”.