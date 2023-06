Il Giappone aumenta l’età del consenso sessuale da 13 a 16 anni: prima sarà stupro Il Parlamento giapponese ha innalzato l’età del consenso per i rapporti sessuali da 13 a 16 anni nell’ambito di una riforma che punta a limitare i casi di stupro.

A cura di Davide Falcioni

Storica svolta in Giappone, dove il governo ha innalzato l’età del consenso da 13 a 16 anni, soglia sotto la quale l’attività sessuale è considerata un crimine. I legislatori nipponici hanno approvato la riforma cambiando una norma in vigore dal 1907 che riteneva i bambini dai 13 anni in su in grado di dare il loro consenso ai rapporti sessuali. Secondo la riforma, che segue una serie di assoluzioni in casi di stupro che hanno scatenato proteste a livello nazionale, saranno considerati "stupro" tutti i rapporti sessuali non consensuali prima dei 16 anni, e non soltanto quelli forzati.

Il Giappone aveva già modificato il suo codice penale inerente i crimini sessuali nel 2017 ma gli attivisti hanno sempre sostenuto che le riforme apportate fossero insufficienti, tanto che nel 2019 una serie di assoluzioni in processi per stupro ha innescato manifestazioni in tutto il Paese. In base alla legge precedente, i pubblici ministeri dovevano dimostrare che le vittime erano diventate inabili a causa di violenze e intimidazioni. Negli ultimi decenni tuttavia in molti hanno sostenuto che tale requisito in effetti incolpava le vittime per non aver resistito abbastanza agli abusi subiti.

Il disegno di legge approvato ieri contiene un elenco di esempi in base ai quali possono essere avviate azioni penali per stupro. Questi includono casi in cui le vittime siano sotto l'influenza di alcol o droghe, spaventate e autori di violenze sessuali che agiscono approfittando del loro status sociale.

Il disegno di legge contiene anche un nuovo reato specifico contro gli incontri sessuali tra under-16: le persone che usano l'intimidazione, la seduzione o il denaro per costringere i minori di 16 anni a incontrarsi per scopi sessuali saranno condannati a una pena detentiva fino a un anno o una multa di 500mila yen (circa 3.500 euro).