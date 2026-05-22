Parigi, 16 persone arrestate per stupri, botte ed esibizionismo sessuale sui bambini di tre scuole

Due giorni fa la polizia francese ha tratto in arresto 16 persone accusate, tra l’altro, di aver commesso violenze sessuali sui bambini di tre scuole di Parigi. Secondo la Procura, alcuni casi riguardano “stupro” ed “esibizionismo”, mentre altri si riferiscono ad atti “che potrebbero essere classificati come violenza”.

Sedici persone che lavoravano presso la scuola Saint-Dominique di Parigi sono state arrestate due giorni fa nell'ambito di una serie di inchieste condotte dalla Procura della capitale francese su presunti abusi, anche di carattere sessuale, commessi dei doposcuola della città. Tredici di queste sono state rilasciate stamattina mentre altre tre sono comparse davanti a un giudice istruttore: sono – come ha dichiarato la Procura – "due uomini e una donna, tutti animatori, di età compresa tra i 30 e i 51 anni" e sono formalmente accusati di atti sessuali su minori.

L'inchiesta, avviata su episodi "segnalati nei programmi doposcuola delle scuole Saint-Dominique, Rapp e La Rochefoucauld" nel 7° arrondissement di Parigi, ha portato a una vera e propria "retata" mercoledì. Secondo la procura di Parigi, tra i soggetti finiti in manette figurano dieci animatori a contratto, tre assistenti specializzati in asilo nido e tre supervisori scolastici comunali, di età compresa tra i 18 e i 68 anni.

"Chiediamo che questi tre individui vengano processati per stupro e posti in custodia cautelare. La Procura ha ritenuto di non avere prove sufficienti per perseguire gli altri 13 individui arrestati. Eppure, molti di loro sono accusati da bambini di reati gravissimi, tra cui violenza sessuale e stupro, ma da un numero inferiore di minori rispetto ai tre individui portati davanti al tribunale. Siamo assolutamente sconvolti", ha commentato l'associazione dei genitori della scuola Saint-Dominique questa mattina.

Stando a quanto riferisce il quotidiano Le Figaro tra i sospettati potrebbe esserci un operatore giovanile franco-brasiliano, oggetto già in passato di numerose denunce. Segnalato lo scorso novembre dal municipio del 7° arrondissement al distretto scolastico e dei servizi per l'infanzia, anziché essere stato sospeso dal suo incarico sarebbe stato trasferito al 15° arrondissement a dicembre. Anche un altro giovane operatore, che lavorava a Saint-Dominique da poco tempo, sarebbe nella lista: senza precedenti penali, sarebbe già sotto processo per altri episodi di stupro e violenza sessuale su minore di 15 anni, violenza e registrazione di immagini sessualmente esplicite, ha rivelato una fonte giudiziaria.

Secondo un'altra fonte vicina al caso, in manette sono finite tante donne quanti uomini. Alcuni di questi animatori o assistenti didattici sarebbero coinvolti in reati particolarmente gravi, tra cui almeno un caso di stupro. "Ci sono tre livelli di gravità ", ha confermato una fonte a Le Figaro. Secondo la Procura, alcuni casi riguardano "stupro", "violenza sessuale" ed "esibizionismo", mentre altri si riferiscono ad atti "che potrebbero essere classificati come violenza" o anche semplicemente "comportamenti eccessivi". Per alcuni, ciò includerebbe "urla" e "insulti", così come "schiaffi" e "strattoni".