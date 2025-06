video suggerito

Il giallo dell'italiano rapito a New York, spunta nuovo video: tenuto al guinzaglio da una donna Un nuovo video sull'intricata vicenda del 29enne italiano, che ha denunciato di essere stato sequestrato a New York per settimane da due investitori in criptovalute, racconta di una vicenda molto più contorta: feste a luci rosse e persino attività sadomaso.

A cura di Antonio Palma

Sex toys, droga, feste a luci rosse e persino attività sadomaso, sono i contenuti di un nuovo video sull'intricata vicenda del 29enne italiano che ha denunciato di essere stato sequestrato a New York per settimane da due investitori in criptovalute che volevano rubargli decine di migliaia di dollari in Bitcoin. Nel filmato si vede l'uomo, Michael Valentino Teofrasto Carturan che addirittura viene tenuto al guinzaglio da una donna mentre lui è a torso nudo in un sorta di simulazione di una scena sadomaso.

Il filmato, registrato da alcuni partecipati e pubblicato da Tmz, testimonia un'atmosfera decisamente sopra le righe con veri e propri festini e la partecipazione di diverse persone ma decisamente lontana da rapimenti e torture descritti dall'uomo dopo la rocambolesca fuga a piedi. Nel video si vede la presunta vittima, mentre si diverte e ride con altri partecipanti, tra cui diverse donne, alla festa all'interno della casa a schiera di Manhattan affittata da due uomini poi arrestati, John Woeltz e William Duplessie .

Le immagini sono state riprese tra l'11 o il 12 maggio e vanno a cozzare con il terribile racconto di torture dell'uomo. Carturan ha raccontato che era in affari con i due e che dopo essere stato accompagnato da due agenti di polizia in servizio privato di sicurezza per gli arrestati, sarebbe stato sequestrato e abusato. Per convincerlo a consegnare la password del suo portafoglio Bitcoin del valore di milioni di dollari, i sospettati lo avrebbero picchiato, umiliato e colpito con scosse elettriche e con la pistola.

I filmati però raccontano di una vicenda molto più contorta. In un video si vede Carturan che fa sesso con una donna, in un altro è in ginocchio mentre una donna gli tira il guinzaglio, in un altro è seduto sul divano e parla di droga, in un altro è legato su una sedia a rotelle ma con le mani libere per cuocere crack in una friggitrice ad aria.

Non è chiaro se le cose siano man mano degenerate ma il 23 maggio Carturan infine è scappato dall'abitazione scalzo, ricorrendo un poliziotto in strada e denunciando di essere stato vittima di rapimento dal 6 maggio.