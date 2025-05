video suggerito

Chi è Michael Valentino Teofrasto Carturan, il 29enne italiano rapito e torturato per 2 settimane a New York Michael Valentino Teofrasto Carturan, 29 anni, è il turista torinese sequestrato e torturato per due settimane a New York. Il rapitore, il trader di criptovalute John Woeltz, è stato arrestato. L'uomo voleva estorcere all'ex studente di Psicologia le password dei suoi account Bitcoin.

A cura di Gabriella Mazzeo

Tenuto a testa in giù dalla cima di una scala e percosso con fili elettrici. Michael Valentino Teofrasto Carturan, torinese 29enne, è stato tenuto prigioniero e torturato per oltre due settimane prima di riuscire a fuggire. Il suo rapitore John Woeltz, è stato arrestato e si trova ora in carcere senza cauzione. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, con le torture Woeltz puntava ad estorcere al 29enne la password del suo account in Bitcoin. Per ottenerla, l'uomo aveva anche minacciato il turista italiano di uccidere la sua famiglia.

Michael Valentino Teofrasto Carturan ha raccontato alle forze dell'ordine di essere arrivato negli Stati Uniti il 6 maggio. Dopo aver salutato la famiglia, aveva raggiunto gli amici a New York: molte di queste persone, come ha spiegato, erano state sue ospiti in Italia e andarle a trovare per lui era un'occasione di approfondire la lingua.

In Italia i familiari non sapevano che il 29enne era stato sequestrato già da due settimane. Con loro aveva continuato a scambiare messaggi per non farli preoccupare. Solo quando è riuscito a fuggire ha potuto raccontar loro la verità.

Chi è il turista 29enne che è riuscito a fuggire

Michael Valentino Teofrasto Carturan aveva lasciato da poco la facoltà di Psicologia alla quale era iscritto. Il turista torinese era arrivato negli Stati Uniti anche per sondare il terreno per un futuro ed eventuale trasferimento: da qualche tempo infatti si era avvicinato al trading online, che voleva trasformare in un lavoro. Per questo motivo aveva deciso di abbandonare gli studi, dedicandosi alla nuova attività e al design, sua grande passione da sempre.

Diplomatosi al liceo artistico Cottini di Torino, infatti, si era trasferito dopo l'esame nel Cuneese per frequentare l'istituto italiano di Permacultura per lo studio del design del paesaggio. Aveva seguito i corsi per alcune settimane prima di rendersi conto che quella non era la sua strada.

Il 29enne aveva incontrato Woeltz, trader di criptovalute, dopo aver risposto a un annuncio per prendere la sua casa in affitto.

L'uomo lo ha poi sequestrato per due settimane, torturandolo e costringendolo ad assumere cocaina per ottenere le password dei suoi conti. Con lui è stata arrestata anche Beatrice Folchi, 24 anni anni, sua complice.