Il fidanzato della figlia di Putin si chiama Zelensky: storia di un amore dal cognome sbagliato Un amore Putin-Zelensky, mentre infuria il conflitto tra i presidenti che portano gli stessi cognomi. Secondo indiscrezioni Katerina Tikhonova e il ballerino Igor Zelensky vivrebbero insieme da tempo.

A cura di Biagio Chiariello

La figlia di Vladimir Putin sta con… Zelensky. Il quotidiano tedesco Der Spiegel ha pubblicato un articolo nel quale si allude a una possibile relazione tra la figlia del leader russo, Katerina Tikhonova (che ha cambiato il proprio cognome con quello della nonna materna) e il ballerino Igor Zelensky. La 35enne è stata sposata col 40enne miliardario russo Kirill Shamalov ma, nel 2017, i due si sarebbero lasciati. Proprio in quel periodo avrebbe cominciato una relazione con il ballerino 52enne, fino ad aprile il direttore del Bayerisches Staatsballett (il Balletto di stato bavarese), carica che manteneva dal 2016, e a cui ha rinunciato citando motivi strettamente privati, scrive il sito di notizie indipendenti Vazhnye Istorii, che ha lavorato su questa notizia insieme a der Spiegel. Anche lui sarebbe appena uscito da una relazione con la coreografa Yana Serebryakova. Ekaterina, 35 anni, e Igor, 52, nel 2017 avrebbero avuto una figlia.

Da Zelensky… a Zelensky

La notizia del legame fra i due è corroborata dagli spostamenti aerei di Tikhonova, la seconda delle figlie che Putin ha avuto con la sua prima moglie, Ludmilla, che proprio nel 2017 si era separata dal marito Kirill Shamalov, e dalle comunicazioni di una delle guardie del Servizio di protezione del Presidente assegnato a Ekaterina. Il sito di news russo riporta infatti di averla vista rientrare in Russia da Monaco di Baviera su un aereo privato, poco prima dell'inizio della guerra in Ucraina, insieme alla figlia, alle guardie di scorta e a Igor Zelensky. Vashnie Istorii scrive di non sapere dove il ballerino abbia conosciuto la figlia di Putin, ma riporta che la coppia viva insieme da qualche tempo alternando la propria residenza fra la Germania e la Russia.