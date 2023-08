Video di

Idalia arriva in Carolina del Nord: auto ribaltata in aria da tornado, donna incinta viva per miracolo Le incredibili immagini di un tornado che a Goose Creek, in Carolina del Sud, ha letteralmente ribaltato in aria un’auto. All’interno c’era una donna incinta al quinto mese di gravidanza: “Sono viva per miracolo”.

A cura di Ida Artiaco

L'uragano Idalia, dopo la Florida, è arrivata in Carolina del Sud, dove sta lentamente perdendo la sua potenza. Nelle scorse ore un forte nubifragio si è abbattuto sullo Stato: tanti sono i video circolati in rete dopo essere stati condivisi da cittadini in difficoltà.

Tra questi, c'è quello di un tornado che, dopo aver toccato terra a Goose Creek, ha fatto letteralmente ribaltare un'auto in aria, scaraventata dal forte vento. Le immagini sono state riprese da una camera car che si trovava sull'intersezione che ha colpito la vettura facendola capovolgere come un giocattolo.

La polizia locale ha riferito che due persone sono state trasportate in ospedale con ferite lievi. Viva per miracolo è Malaijha Smoke, una donna incinta al quinto mese di gravidanza , che stava percorrendo la US 52 per tornare a casa e che all'improvviso ha sentito la vettura che stava guidando cominciare a tremare. "Mi sono ritrovata in aria. Ho solo chiuso gli occhi e sperato di farcela", ha raccontato all'ABCNews.

È riuscita a uscire dal lunotto posteriore del veicolo. "Ero solo preoccupata che un'altra macchina potesse arrivare e colpirmi. Così ho cercato di uscire il più velocemente possibile", ha aggiunto. Fortunatamente qualcuno l'ha sollevata da terra e l'ha caricata su un camion. Dopo aver realizzato che stava bene e che era in grado di camminare, il suo primo pensiero è stato per il suo bambino non ancora nato. "È un miracolo che sia ancora viva e che ne sia uscita senza neanche un graffio".

Quando l'auto di Smoke è volata via, ha colpito un veicolo adiacente. In quel veicolo c'era Lasheia Simmons. "Faccio quello che so fare, invoco il nome di Gesù. È solo per la grazia di Dio che entrambe siamo uscite vive da quell'incidente".

La polizia di Goose Creek ha confermato che due persone sono state trasportate in ospedale dai servizi di emergenza sanitaria, si tratta proprio delle due donne che stanno bene e che se la sono cavata solo con qualche livido.