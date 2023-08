L’uragano Idalia si abbatte sulla Florida, tempesta “catastrofica”: blackout e 1,6 milioni di evacuati L’Uragano Idalia, che ha guadagnato potenza fino a raggiungere la categoria 4, si è abbattuto sulla Florida dove in 245mila sono rimasti senza elettricità ed è stato emesso un ordine di evacuazione per 1,6 milioni di persone. Stato d’emergenza proclamato anche dai governatori di Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord.

A cura di Ida Artiaco

L'Urgano Idalia è arrivato in Florida, dove da giorni le autorità stanno mettendo in guardia la popolazione sulle possibili disastrose conseguenze del suo passaggio. Il National Hurricane Center ha lanciato l'allarme per inondazioni "catastrofiche" che si potrebbero verificare in particolare lungo la costa della regione Big Bend, che comprende le contee di Taylor, Dixie e Levy, nonché per venti "distruttivi", con raffiche fino a 175 chilometri orari, che si stanno diffondendo a Nord dello Stato Usa.

A poche ore dall'arrivo dell'uragano, che ha guadagnato potenza fino a raggiungere la categoria 4 (su scala da 1 a 5) prima di toccare terra, si registra già la prima vittima. Si tratta di un uomo di 40 anni, morto questa mattina in un incidente legato alle condizioni meteorologiche nella contea di Pasco, parte della regione di Big Bend in Florida, secondo la Florida Highway Patrol: ha perso infatti il controllo della propria auto e si è scontrato con un albero, riportando ferite mortali.

In migliaia senza elettricità fino a nuovo ordine

Secondo poweroutage.us, più di 245.000 cittadini sono rimasti senza elettricità dalle 9 di questa mattina, ora locale. Tra le situazioni più difficili c'è quella della contea di Hernando, che si trova poche miglia a nord dell'area metropolitana di Tampa, dove la compagnia elettrica locale ha interrotto i servizi fino a data da destinarsi per motivi di sicurezza.

Leggi anche Scambia pennarello per un coltello, poliziotta uccide un uomo davanti alla moglie e al figlio

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, da parte sua, ha mobilitato 25mila operai per il ripristino delle reti elettriche dopo il passaggio dell'uragano.

Ponti chiusi e ordini di evacuazione in Florida per il passaggio di Idalia

I ponti che collegano la città di St. Petersburg a Tampa sono chiusi, secondo quanto annunciato dal Dipartimento dei trasporti della Florida. Non solo il Sunshine Skyway Bridge, ma anche i ponti più piccoli, tra cui la State Road 60 e la US Route 92, sono chiusi, così come tre aeroporti tutti nella zona di Tampa.

Nella serata di ieri sono stati emessi ordini di evacuazione obbligatoria in almeno 28 delle 67 contee dello Stato. Oltre 1,6 milioni di persone hanno ricevuto l'ordine di abbandonare le loro case. Secondo i dati online della Croce Rossa, quasi 4.500 persone si trovano nei circa 100 rifugi organizzati nella zona di impatto dell’uragano Idalia.

Stato di allerta per il passaggio dell'Uragano anche in Georgia e in Carolina

La maggior parte dei 21 milioni di residenti dello Florida, e molti negli stati adiacenti della Georgia e della Carolina del Sud, sono nella zona di allerta per il passaggio dell'uragano.

Lo stato d'emergenza è stato infatti proclamato anche dai governatori di Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord, dal momento che Idalia potrebbe spostarsi verso nord nelle prossime ore, dove potrebbe portare forti piogge.