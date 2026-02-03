I figli autistici hanno problemi a scuola, genitori li uccidono e si tolgono la vita: “Si sentivano soli”

Una coppia di Perth, in Australia, ha ucciso i due figli di 16 e 14 anni insieme ai loro animaletti, due cani e un gatto, per poi togliersi la vita. I due minori avevano un autismo grave non verbale.

Jarrod Clune e la sua compagna, Maiwenna Goasdoue

Una coppia ha ucciso i due figli adolescenti a Perth, in Australia, per poi togliersi la vita. I due minori uccisi, di 16 e 14 anni, avevano l'autismo. Secondo quanto reso noto, Jarrod Clune e la sua compagna, Maiwenna Goasdoue, avrebbero ucciso i figli Leon e Otis, togliendosi poi la vita in un'altra stanza della casa.

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 8.15 da parte di un assistente sociale che si occupava regolarmente dei due ragazzini, entrambi con autismo grave non verbale. L'assistente sociale ha riferito di non essere riuscita a contattare la famiglia e di aver trovato davanti alla porta di casa il cartello "Non entrare", insieme alle istruzioni per chiamare i numeri di emergenza.

L'ipotesi è che i genitori abbiano compiuto un omicidio – suicidio, uccidendo prima i figlioletti e i loro animali, due cani e un gatto, e poi togliendosi la vita. Le morti non sarebbero state causate da armi da fuoco secondo quanto emerso dagli accertamenti: l'ipotesi è che i due coniugi abbiano ucciso i familiari con il gas.

In casa è stata trovata una lettera che ha aiutato gli investigatori a ricostruire l'omicidio-suicidio. Nella lettera, la coppia raccontava di aver disposto le proprie volontà post-mortem e comunicava di aver deciso di porre fine alla propria vita e a quella dei figlioletti, che da soli non avrebbero potuto sopravvivere.

La dinamica dei fatti è ancora oggetto di inchiesta e, stando a quanto riporta il Daily Mail, gli investigatori stanno mantenendo il massimo riserbo. La coppia faceva parte di diverse associazioni per i genitori con figli autistici e ad alcuni amici aveva raccontato di sentirsi sempre più sola nella vita quotidiana, senza il sostegno di altri amici e familiari.

"Si sentivano soli, spesso privi di sostegno, abbandonati dalla comunità, dagli amici e dai servizi di supporto" ha ricordato un amico. "Nessuno può comprendere la lotta infinita per ottenere il supporto e i servizi di cui avevano disperatamente bisogno. Avevano paura di portare i ragazzi in una struttura dedicata perché temevano che potessero essere maltrattati. La loro decisione estrema potrebbe venire da qui".

Gli adolescenti spesso non dormivano durante la notte e trascorrevano lunghi periodi a casa senza frequentare la scuola. "I genitori spesso sentivano di essere intrappolati e di non avere scelta" spiegano alcuni amici.

I due ragazzi avevano precedentemente frequentato la scuola Christ Church Grammar. Entrambi avevano avuto problemi, ma uno dei due minori, Otis, due anni fa era stato espulso. "La scuola lo aveva descritto come un mostro – ha ricordato un'insegnante -. Non era il posto adatto a loro quello, anche la madre era esausta".

I genitori dei due fratelli avrebbero avuto a lungo problemi a trovare la scuola adatta, rivolgendosi alla fine a un istituto per ragazzi con bisogni speciali dalla retta esosa.