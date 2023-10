“Hai pochi giorni di vita”. Chiromante le regala della cioccolata avvelenata, Fernanda la mangia e muore Fernanda Silva, 27enne di Porto Alegre, è morta dopo aver mangiato un cioccolatino regalatole da un'”anziana donna” che si presentata come una cartomante. Dall’autopsia è emerso che nel dolciume sono state almeno due sostanze tossiche.

Una 27enne in Brasile è morta dopo aver consumato della cioccolata contenente pesticidi donatale da un sedicente chiromante che l'aveva avvertita che aveva solo "pochi giorni di vita".

Lo scorso 3 agosto Fernanda Silva stava camminando in una strada di Porto Alegre, dopo essere andata a pagare una bolletta, quando si è imbattuta in una donna anziana che si è presentata come un'"indovina": le ha regalato un dolciume e le ha detto che sarebbe "morta presto".

Il giorno dopo la 27enne ha consumato il cioccolatino a casa sua e si è subito sentita male, ha detto sua cugina, Bianca Cristina, al portale locale G1. "Era confezionato, non le è venuto in mente che potesse rappresentare un pericolo", ha aggiunto. "E poiché aveva fame, ha deciso di consumarlo".

Inizialmente la famiglia pensava che fosse stata colta da un altro attacco di gastrite e ulcere, che le era stato precedentemente diagnosticato. Ma quando Fernanda ha cominciato a "vomitare e sanguinare dal naso ci siamo seriamente preoccupati" ha detto a Globo sua zia Maria Gomes. Un suo parente l'ha portata subito all'ospedale Santa Casa de Misericordia, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.

Secondo il rapporto dell'autopsia, pubblicato mercoledì scorso, il cioccolato contenevano una "alta concentrazione" di sulfotep e terbufos. Il primo è un pesticida utilizzato nelle serre per la fumigazione (un metodo di disinfestazione). Il secondo è una sostanza chimica presente nei pesticidi. Si tratta di prodotti facilmente accessibili in Brasile, anche se il medico legale ha affermato che non ne sono state mai riscontrate tracce nelle persone decedute negli ultimi cinque anni.

Globo ha pubblicato i messaggi di testo inviati dalla 27enne ad un suo parente: "Riesci a credere che proprio ora sono andato a lavare e stendere i vestiti di Mel e ho avuto le vertigini?" scrive. Fernando rivela di aver perso l'equilibrio e di essersi quasi schiantata a terra. "Non so perché sto così. Mi sono sentito male tutto il giorno" ha affermato successivamente.

La donna ammette poi di aver accettato il dolce dalla presunta cartomante perché "era una vecchia signora". L'ho "mangiato perché era ben sigillato, sai? Ma da allora mi sento così debole". "Il cuore mi batte forte. Ho vomitato. E ho questo sapore in bocca. Così amaro. Cattivo. La mia vista è sfocata. Sono così debole…" evidenzia.

La squadra omicidi della Polizia Civile sta indagando sulla morte della 27enne, ma al momento non ci sono stati arresti.