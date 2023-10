Guasto sul Boeing 757, il video dell’atterraggio di emergenza con una lunga scia di scintille in pista “Un ottimo lavoro da parte del pilota e del personale aeroportuale”, hanno dichiarato le autorità statunitensi, elogiando l’equipaggio dell’aereo per essere riuscito ad effettuare un difficile atterraggio di emergenza con successo, evitando un incidente potenzialmente disastroso.

A cura di Antonio Palma

Una scia di scintille e l’aereo che slitta con la fusoliera lungo la pista fino a fermarsi oltre il limite ma senza nessun ferito e nessun incendio. È l’atterraggio da manuale del pilota di un Boeing 757 rimasto senza carrello di atterraggio per un guasto mercoledì sera all’aeroporto di Chattanooga, nel Tennessee, in Usa.

"Un ottimo lavoro da parte del pilota e del personale aeroportuale, nonché di tutte le agenzie che hanno risposto all’emergenza", hanno dichiarato le autorità locali, elogiando l'equipaggio dell'aereo per essere riuscito ad effettuare un atterraggio di emergenza con successo, evitando un incidente potenzialmente disastroso.

Dopo aver segnalato il guasto a bordo, l’aereo ha volato in tondo sull’aeroporto per scaricare il carburante e quindi perdere peso. Solo la perizia pratica dei piloti però ha permesso al grosso velivolo di atterrare senza danni fisici per nessuno. L’aereo ha slittato lungo l’intera pista, lasciando dietro di sé fumo e scintille, e si è fermato poco prima di raggiungere una strada nella zona di sicurezza dell’aeroporto.

"Non c'è stato nessun incendio, solo fumo proveniente dai motori", ha spiegato il dipartimento delle emergenze della contea di Hamilton. Quando l’aereo si è fermato, è stato subito raggiunto da diversi veicoli di emergenza ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il velivolo interessato infatti è un volo FedEx senza nessun passeggero a bordo ma solo con tre membri di equipaggio.

Tutte e tre le persone a bordo sono uscite illese attraverso lo scivolo di emergenza, come hanno confermato i vigili del fuoco di Chattanooga. Un portavoce di FedEx ha detto che il volo, che era in volo verso Memphis da Chattanooga, ha avuto un problema subito dopo il decollo e quindi è tornato indietro.

L’ente statunitense per la sicurezza dei voli, il National Transportation Safety Board, ha spiegato che ha aperto una indagine per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. L'aeroporto di Chattanooga, invece, ha rilasciato una dichiarazione secondo cui la pista principale dello scalo rimarrà chiusa fino a nuovo avviso.