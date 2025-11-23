Grizzly assale una classe in gita: undici feriti in Canada, due bambini in gravi condizoni

Un’escursione scolastica nei boschi di Bella Coola, in Canada si è trasformata in un incubo. Un grizzly, descritto dalle autorità come "estremamente aggressivo", è piombato all’improvviso su un gruppo di alunni e insegnanti che stavano facendo una pausa pranzo lungo un sentiero. Il bilancio è pesante: undici feriti, di cui due bambini in condizioni critiche. Un docente, che secondo le testimonianze avrebbe fatto da scudo al gruppo, è stato trasferito in elicottero a Vancouver.

L’attacco è avvenuto giovedì in una delle aree più remote della costa centrale, territorio della Nuxalk Nation, dove la presenza dei grizzly è frequente ma simili episodi restano eccezioni assolute. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia scatenato l’aggressione: le prime analisi suggeriscono che l’animale potesse essere già ferito prima di imbattersi nel gruppo.

Le autorità locali hanno mobilitato ranger, agenti armati e squadre cinofile per rintracciare l'animale, ancora in fuga. "La situazione è estremamente pericolosa", ha avvertito il servizio provinciale di conservazione, impegnato in rastrellamenti notturni senza esito. La comunità è stata invitata a non uscire di casa; attivato anche un servizio di trasporto per limitare gli spostamenti a piedi.

La Nuxalk Nation ha espresso "profondo dolore" per l’accaduto e ha sottolineato il ruolo cruciale degli insegnanti, che secondo il ministro dell’Ambiente Tamara Davidson "hanno assunto rischi enormi per proteggere i bambini". Gli studenti coinvolti frequentano l’Acwsalcta School, istituto gestito dalla stessa Nuxalk Nation, rimasto chiuso il giorno successivo mentre psicologi e mediatori culturali venivano messi a disposizione delle famiglie.

Tra le testimonianze più toccanti quella di Veronica Schooner, madre di un bambino di dieci anni rimasto miracolosamente illeso. Il figlio, ha raccontato, "ha sentito la pelliccia dell’orso sfiorargli il braccio" mentre scappava. Alcuni alunni sono stati accidentalmente colpiti dallo spray anti-orso durante il tentativo disperato degli insegnanti di respingere l’animale.

Sebbene gli attacchi siano rari, la provincia ha registrato negli ultimi mesi un insolito aumento di episodi con grizzly, uno dei quali mortale. La regione del Great Bear Rainforest, dove convive da generazioni una delle popolazioni indigene più legate culturalmente al grizzly, è considerata un habitat cruciale per la specie, protetta dalla caccia al trofeo dal 2017.