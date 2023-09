Grecia, passeggero arriva in ritardo e prova a salire sulla nave, equipaggio lo spinge in mare: morto Il 36enne Antonis Karyotis voleva imbarcarsi dal porto del Pireo, ad Atene, sul traghetto della Blue Horizon diretto a Heraklion. I membri dell’equipaggio gliel’hanno impedito facendolo finire in mare. Lo sventurato ha trovato la morte nel vortice dell’elica della nave. Quattro persone sono state arrestate.

A cura di Biagio Chiariello

È una vicenda che sta tenendo la Grecia col fiato sospeso quella che arriva dal porto di Pireo, ad Atene, dove i membri dell'equipaggio del traghetto Blue Horizon hanno gettato un uomo che tentava di salire all'ultimo momento sulla nave, uccidendolo. La vittima è stata identificata nel 36enne Antonis Karyotis: avrebbe trovato la morte nel vortice dell'elica della nave.

Quattro persone, tra cui l'ufficiale di coperta e il comandante, sono state arrestate dopo la diffusione dei video pubblicati sui social media che mostrano cosa è accaduto nei pressi dalla rampa posteriore del traghetto. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo diverse testimonianze, mentre l'Autorità Portuale ha ricevuto il materiale pre-investigativo e i relativi filmati, come riporta Greekcitytime.

La nave era inizialmente partita per Heraklion, ma è tornata d'urgenza al porto del Pireo con l'ordine del pubblico ministero di raccogliere le dichiarazioni dei passeggeri e dell'equipaggio sui fatti accaduti pochi minuti prima. La direzione del Gruppo Attica, proprietaria della nave, si è detta "scioccata" per quanto successo.

"Esprimo la mia tristezza per il tragico incidente nel porto del Pireo dove una persona ha perso la vita. Tutte le azioni necessarie sono state intraprese dall'Autorità Portuale del Pireo per fare luce sul caso e individuare i responsabili", ha detto il Ministro della Navigazione Miltiadis Varvitsiotis in un post sui social.

Secondo il media locale eKriti il 36enne si recava spesso al Pireo ed era conosciuto dall'equipaggio. "È impossibile che Antonis non avesse il biglietto", ha detto suo fratello. Pare che Antonis si fosse recato ad Atene per vedere alcuni amici. "Mio fratello era un uomo che aiutava tutti. Non aveva un lavoro fisso, non aveva imparato nessun mestiere, non aveva studiato, ma amava tutti e li aiutava come poteva" ha aggiunto l'uomo