video suggerito

Chi era Camillo Cantoli, il 55enne morto per salvare il bimbo della compagna in mare a Francavilla al Mare Il 55enne Camillo Cantoli è morto per un malore dopo aver soccorso il figlioletto della compagna e il suo cuginetto in mare a Francavilla al Mare. Cantoli lavorava come imbianchino e in passato aveva aperto una piccola attività agricola. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Camillo Cantoli

Si chiamava Camillo Cantoli il 55enne morto in spiaggia a Francavilla al Mare (Chieti) dopo aver soccorso due bambini in difficoltà tra le onde. L'uomo ha accusato un malore dopo aver portato in salvo il figlioletto della sua compagna e il cuginetto, entrambi di 9 anni.

I due bimbi stavano facendo il bagno quando hanno iniziato a chiedere aiuto in direzione della spiaggia. A intervenire è stato il 55enne, che si è tuffato per portare a riva i due. Durante il soccorso si è sentito male e ha perso conoscenza.

Sono intervenuti anche gli addetti al salvataggio degli stabilimenti vicini. I soccorritori si sono tuffati concludendo le operazioni già iniziate dal 55enne. Successivamente hanno provato ad aiutare lo stesso Cantoli che però, ormai privo di sensi, è deceduto poco dopo. I bimbi sono illesi ma sconvolti.

Leggi anche Francavilla, uomo muore in mare mentre tenta di salvare due bambini che rischiavano di annegare

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che dovranno ora ricostruire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del tratto di spiaggia. I soccorritori avrebbero cercato un defibrillatore, senza però trovarlo.

Il 55enne si era trasferito da qualche tempo a Francavilla al Mare dalla sua Crecchio, cittadina di dove era originario. L'uomo lavorava come imbianchino e in passato aveva avviato una piccola attività agricola.

La sua morte ha sconvolto il suo comune di origine e quello di Francavilla al mare, dove era andato a convivere con la compagna e il figlio che la donna aveva avuto da una precedente operazione.

Resta da chiarire se sarà svolta l'autopsia sul corpo del 55enne intervenuto per salvare due bambini. Il 55enne potrebbe essersi sentito male per un valore improvviso o per lo sforzo dovuto ai tentativi di salvataggio in mare.

L'uomo sarebbe deceduto poco dopo il fatto, una volta arrivato a riva. Per lui sulla battigia non vi è stato nulla da fare.