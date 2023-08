Grave turbolenza su un volo da Milano ad Atlanta: 11 persone ricoverate in ospedale Undici persone che viaggiavano su un volo della compagnia Delta Airlines diretto da Milano ad Atlanta sono state ricoverate in ospedale a seguito della turbolenza incontrata dall’aereo mentre si dirigeva verso la città americana.

A cura di Susanna Picone

Una grave turbolenza in volo ha provocato conseguenze per alcuni passeggeri del volo della Delta Airlines che da Milano era diretto ad Atlanta tanto che in undici sono stati portati in ospedale. Lo fa sapere la stessa compagnia aerea con sede negli Stati Uniti ricostruendo quanto accaduto.

Almeno undici persone sono state ricoverate in ospedale per accertare le loro condizioni a seguito della turbolenza incontrata dall'aereo mentre si dirigeva verso la città americana. Si tratta del volo 175: l’aereo Airbus A350 era partito dall’Italia e, a quanto ricostruito, si trovava a circa 64 chilometri a nord-est dell'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta quando l'equipaggio ha segnalato gravi turbolenze, secondo la Federal Aviation Administration.

L’aereo è poi atterrato senza riportare danni alle 19 ora locale (l'una di notte in Italia) e a quel punto alcuni passeggeri sono stati ricoverati in ospedale. Delta ha dato notizia degli undici, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, che sono stati trasportati in ospedale ma non ha fornito dettagli sulle loro effettive condizioni.

Complessivamente a bordo dell’aereo viaggiavano 151 passeggeri, 10 assistenti di volo e quattro piloti. "I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per entrare in contatto con i clienti del volo Delta 175", ha affermato Delta Airlines in una nota. Non è chiaro quante persone in totale dei 151 passeggeri e dei 14 membri dell'equipaggio siano rimaste ferite oltre alle 11 portate in ospedale.

"La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell'equipaggio che hanno subito infortuni", si legge ancora nella nota. La compagnia aerea ha aggiunto che forniranno cibo, alloggio e nuova prenotazione per i passeggeri illesi.