Giordania, morto turista italiano: “Caduto da un’altezza di 30 metri nel sito archeologico di Petra” Un turista italiano è morto a Petra, in Giordania. L’ambasciata d’Italia ad Amman è in contatto con la famiglia.

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente in Giordania per un turista italiano, morto mentre si trovava in vacanza a Petra. La vittima, secondo le prime informazioni, è un trentenne originario di Torino. Si trovava da solo in viaggio nel Paese.

A quanto si apprende, il giovane è morto ieri dopo essere caduto da un'altezza di 30 metri mentre stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico di Petra. A darne notizia i media locali e l'incidente è stato confermato da fonti qualificate.

Il turista è stato raggiunto dai soccorsi e portato in ospedale dove però i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. Hanno solo potuto constatarne il decesso a causa delle gravi ferite riportate. Secondo fonti locali, l'italiano era stato ricoverato presso l'ospedale Queen Rania al Abdullah di Amman dopo l'incidente a Petra. Un fonte medica citata dall'emittente "Roya", ha fatto sapere che il giovane presentava fratture e ferite in diverse parti del corpo.

La polizia ha aperto un'indagine ed è stata disposta l'autopsia. La famiglia dell'italiano è stata informata ed è in contatto con l'ambasciata italiana ad Amman. Lo conferma la Farnesina, che sta fornendo assistenza per le procedure per il rientro in Italia.

Il Parco Archeologico di Petra sottolinea costantemente ai visitatori e ai turisti di non intraprendere percorsi che non sono loro destinati.

Il tragico precedente a Petra nel 2020

La tragedia del giovane italiano morto ieri in Giordania riporta alla mente il dramma di Alessandro Ghisoni, un altro italiano morto in seguito a un drammatico incidente a Petra, dove si trovava in vacanza. L'uomo, un ingegnere piacentino di 32 anni, fu colpito e ucciso da alcuni massi nel noto sito archeologico. Il giovane era in compagnia della moglie e dei cognati.