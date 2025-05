Giappone, auto contro bambini, arrestato un uomo: “Volevo uccidere qualcuno, ero stufo di tutto”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un uomo è stato arrestato oggi nella città giapponese di Osaka dopo aver investito con la sua automobile un gruppo di sette bambini che rientravano da scuola. Stando a quanto riportano i media locali, l'incidente sembrerebbe essere un atto intenzionale. Tutti i minori coinvolti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: nessuno è in pericolo di vita e sarebbero tutti rimasti coscienti, riferisce l’emittente pubblica NHK.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe confessato, motivando il gesto con parole agghiaccianti: "Ero stufo di tutto. Volevo uccidere qualcuno". A riportarlo è ancora la NHK. Un testimone, intervistato da Nippon TV, ha descritto l’auto mentre procedeva "a zigzag" prima di piombare sugli scolari. Una delle bambine sarebbe apparsa “coperta di sangue”, mentre gli altri bambini avrebbero riportato ferite più lievi, compatibili con graffi o escoriazioni.

L’uomo, che al momento dell’arresto indossava una mascherina chirurgica, "sembrava sotto shock" dopo essere stato estratto dall’auto dagli insegnanti accorsi sul posto. Il Giappone, noto per i suoi bassissimi tassi di criminalità violenta, è stato in passato teatro di rari ma devastanti attacchi contro civili. Uno dei casi più gravi risale al 2008, quando Tomohiro Kato, allora 25enne, si lanciò con un camion contro i passanti nel quartiere Akihabara di Tokyo, per poi attaccare i presenti con un coltello, uccidendo sette persone e ferendone altre dieci. Kato fu condannato a morte e giustiziato nel 2022.

Il Giappone, insieme agli Stati Uniti, è l’unico Paese del G7 a mantenere la pena capitale, misura che continua a ricevere ampio consenso tra la popolazione.