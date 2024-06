video suggerito

Giallo in Grecia, in una settimana trovati morti tre turisti sulle isole: la colpa forse è del caldo Dopo il ritrovamento del corpo senza vita del presentatore tv britannico Michael Mosley e quello di un olandese di 74 anni, ieri il cadavere di un americano è stato rinvenuto sulla piccola isola greca di Mathraki, a ovest di Corfù. E si cercando ancora tre turisti scomparsi.

A cura di Biagio Chiariello

Il ritrovamento di Michael Mosley

Il corpo di un turista americano scomparso nei giorni scorsi è stato ritrovato sulla piccola isola greca di Mathraki, a ovest di Corfù. È stato rinvenuto nella giornata di domenica 16 giugno su una spiaggia rocciosa, tre giorni dopo che l'amico con cui viveva ne aveva denunciato la sparizione.

Si tratta solo dell'ultimo di una serie di casi recenti in cui i turisti sono deceduti o scomparsi sulle isole greche, molti dei quali avevano intrapreso escursioni a temperature molto calde. Il più noto è sicuramente quello di Michael Mosley, noto presentatore televisivo e autore britannico, trovato privo di vita domenica 9 giugno sull’isola di Symi dove era in vacanza con la moglie.

Secondo il medico legale sarebbe morto il mercoledì precedente, poco dopo aver fatto un’escursione in una zona impervia non lontana dalla spiaggia di Agia Marina. Il corpo, insieme ad un ombrello che il 67enne aveva portato probabilmente con sé per ripararsi dal sole cocente, era stato ritrovato a circa 90 metri dalla costa.

Sabato 15 giugno invece un turista olandese di 74 anni è stato trovato morto grazie al drone dei vigili del fuoco: era sdraiato a faccia in giù in un burrone a circa 300 metri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta, domenica 9 giugno, mentre camminava con difficoltà in una giornata di caldo torrido in Grecia.

Ed ora le autorità locali stanno proseguendo le ricerche di tre turisti scomparsi nel gruppo di isole delle Cicladi. Venerdì 14 giugno è stata segnalata la sparizione di due donne francesi di 64 e 73 anni a Sikinos: erano uscite dai rispettivi hotel per incontrarsi, ma da allora le loro tracce si sono perse.

Nel frattempo, si cerca un americano di 59 anni che si era cimentato in un'escursione in solitaria ad Amorgos martedì scorso: i media USA l'avrebbero identificato nel vice sceriffo in pensione della contea di Los Angeles Albert Calibet di Hermosa Beach, California. Anche in questa vicenda si teme che il fortissimo caldo di questi giorni abbia potuto in qualche modo avere un ruolo drammatico.