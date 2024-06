video suggerito

Esce per passeggiata e sparisce nel nulla: trovato morto presentatore televisivo Michael Mosley Il 67enne Michael Mosley era scomparso mercoledì dopo essere uscito per una passeggiata lungo la costa sull’isola greca di Symi dove era in vacanza con la moglie. Fino all’ultimo si è sperato di poter ritrovare in vita il presentatore inglese fino al tragico epilogo di domenica mattina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Era uscito per una passeggiata ma era sparito nel nulla durante una vacanza in Grecia, oggi è stato ritrovato senza vita il noto presentatore televisivo inglese Michael Mosley. Il 67enne era scomparso mercoledì dopo essere uscito per una passeggiata dalla spiaggia di Agios Nikolaos sull'isola greca di Symi. Il corpo, che deve ancora essere identificato formalmente, è stato ritrovato domenica mattina in una zona rocciosa accanto alla spiaggia di Agia Marina durante le ricerche in corso.

Secondo le prime notizie riportate dalla Bbc, il corpo aveva i primi segni di decomposizione come se fosse morto già da diversi giorni. Il cadavere di Michael Mosley è stato ritrovato accanto ad una recinzione che circonda un locale sulla spiaggia, a circa 30 metri dal mare, da dove pare fosse visibile. A segnalare la presenza di qualcosa in zona infatti sarebbe stato lo stesso sindaco dell'isola greca che dalla barca ha scorto qualcosa e ha allertato poi i soccorritori.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa PA, a ritrovare il corpo del presentatore sarebbe stato poi il gestore del bar vicino che si era recato in zona con giornalisti britannici dopo il primo allarme. L’uomo ha detto che i soccorritori avevano già scandagliato la zona con gli elicotteri ma non avevano visto nulla nei giorni scorsi.

Le autorità greche infatti aveano condotto una massiccia campagna di ricerca per individuare Mosley con uno sforzo che ha coinvolto vigili del fuoco, cani, elicotteri, droni e persone del posto. Alle ricerche, durate quattro giorni, si erano uniti poi anche i suoi quattro figli che avevano raggiunto la moglie del 67ennne sull'isola. La prima notizia della scomparsa di Mosley si era diffusa mercoledì 5 giugno quando la donna aveva lanciato l’allarme perché non lo aveva visto tornare da una passeggiata lungo la costa.

Sino all’ultimo si è sperato di poter ritrovare in vita fino al tragico epilogo di questa mattina. Il bar dove è stato ritrovato il corpo di Michael Mosley è circondato da un terreno collinare e roccioso che scende fino al mare. Il corpo, insieme ad un ombrello, è stato ritrovato a circa 90 metri dalla costa.