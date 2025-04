Giallo in Germania, tre persone uccise in una villetta, killer in fuga

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un triplice omicidio è stato scoperto nelle prime ore di oggi nel piccolo comune di Weitefeld, nel distretto di Altenkirchen, in Germania. Le vittime sono due uomini e una donna. Le autorità hanno lanciato un appello urgente alla popolazione: restate a casa e non date passaggi ad autostoppisti. Il responsabile – o i responsabili – del delitto è in fuga.

Secondo quanto riferito dalla polizia al Südwestrundfunk (SWR), l’allarme è scattato intorno alle 3:45 del mattino. Potrebbe essere stata una delle vittime a contattare i soccorsi. Sul posto è intervenuto un ingente dispiegamento di forze dell’ordine, tra cui unità speciali (SEK) e un elicottero. Le strade di accesso al paese sono state completamente bloccate, e l'intera area è sotto stretto controllo.

L'intero centro abitato di Weitefeld – 2.200 abitanti nella regione del Westerwald – è stato isolato. I giornalisti sono stati tenuti a distanza e indirizzati a un punto d'incontro designato. Al momento non è stato comunicato nulla sull’identità delle vittime, né sulle possibili motivazioni del gesto.

Un portavoce della polizia ha precisato che non ci sarebbe un pericolo immediato per la popolazione, ma per precauzione è stato chiesto ai residenti di non uscire di casa. Le prime ipotesi investigative parlano di un crimine maturato in ambito familiare. Ci sarebbero inoltre tracce che indicano l’uso sia di armi da fuoco sia di armi da taglio.