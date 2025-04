Orrore sulla Romea, auto si schianta contro un tir: tre morti. Forse un sorpasso azzardato

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

il luogo dell'incidente

Tragedia lungo la Romea, una delle principali arterie stradali del Veneto, dove si è verificato un drammatico incidente che ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di una terza, che è stata trasportata in elisoccorso a Padova in condizioni disperate. L'incidente si è verificato il pomeriggio dell'8 aprile, alle 15 circa, all'altezza della frazione di Rosara di Codevigo, in provincia di Padova.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto un camion che trasportava legnami, condotto da un uomo di 54 anni, P.G., residente a Giavera del Montello (Treviso), e una Renault Scenic con a bordo tre persone provenienti dalla provincia di Ferrara. L'impatto tra i due veicoli è stato devastante: due dei tre occupanti della Renault sono morti sul colpo, mentre il terzo, gravemente ferito, è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Padova grazie all'intervento dell'elisoccorso del Suem 118. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici, anche questa terza vittima è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale.

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata straziante. I veicoli coinvolti nel sinistro sono rimasti gravemente danneggiati, con la Renault Scenic ridotta a un ammasso di lamiere. I vigili del fuoco di Piove di Sacco sono intervenuti rapidamente per estrarre i corpi delle vittime dall'auto, mentre il personale sanitario ha cercato di stabilizzare il ferito prima del suo trasporto d'urgenza. L'intera area è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, con la polizia stradale e i carabinieri che hanno deviato il flusso veicolare su percorsi alternativi, causando disagi e rallentamenti notevoli.

Le forze dell'ordine, coordinate dal distaccamento di Piove di Sacco e dal sostituto commissario Stefano Benetello, stanno lavorando sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le prime ipotesi degli inquirenti indicano un possibile sorpasso azzardato da parte della Renault Scenic, che avrebbe provocato lo scontro con il camion che procedeva nell'altra corsia. Gli investigatori stanno ora raccogliendo le testimonianze e le prove per chiarire le cause precise dell'incidente, mentre il conducente del camion, che ha riportato solo lievi contusioni, sarà sentito nei prossimi giorni per fornire la sua versione dei fatti.

La strada è stata completamente bloccata in entrambe le direzioni, creando disagi significativi per gli automobilisti diretti verso le principali destinazioni. Solo dopo diverse ore di lavoro da parte dei soccorritori e delle forze dell'ordine, la situazione è tornata alla normalità, con la viabilità ripristinata e la sicurezza pubblica ripristinata. Le operazioni sul posto hanno visto anche la collaborazione del personale dell'Anas, che ha garantito il supporto necessario per la gestione del traffico e la messa in sicurezza dell'area.