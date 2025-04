video suggerito

Giallo a Livorno, trovato il cadavere di un uomo sul ciglio della strada Al momento, restano ignote sia l’identità della vittima sia le cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, si valuta un malore improvviso oppure un possibile investimento. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella tarda serata di ieri lungo la strada 206 che collega Cecina a Pisa. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che, notato il corpo sul ciglio della carreggiata, hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Il corpo è stato trasferito al cimitero dei Lupi di Livorno, dove l’autorità giudiziaria sta conducendo ulteriori accertamenti. Al momento, restano ignote sia l’identità della vittima sia le cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, si valuta un malore improvviso oppure un possibile investimento.

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli, che ha espresso il proprio cordoglio: “Le autorità competenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nel territorio del nostro comune. Al momento l'identità del defunto non è stata confermata, ma voglio esprimere il mio dispiacere per quanto accaduto e ringraziare le forze dell'ordine che stanno conducendo le indagini per determinare le cause del decesso e stabilire l'identità dell'uomo”.