Già madre di 7 figli, partorisce 5 gemelli. La storia di Dominika: “Siamo felicissimi” È accaduto in Polonia. La donna ha definito la sua gravidanza un “miracolo” perché secondo l’ospedale la possibilità di concepire cinque bambini è di 1 su 52 milioni.

A cura di Biagio Chiariello

Dominika Clarke con suo marito Vince

In un ospedale di Cracovia, in Polonia, una donna ha dato alla luce cinque gemelli. Dominika Clarke, una polacca di 37 anni, è peraltro giù madre di sette bambini di età compresa tra 10 mesi e 12 anni.

"Avevamo programmato di avere un ottavo figlio, ma poi si è scoperto che ce ne erano molti altri", ha raccontato la donna, che è sposata con un uomo di nazionalità britannica di nome Vince. "Più facile vincere al lotto", ha ammesso Dominika, assicurando di sentirsi "meglio del previsto"

I bimbi – tre femmine e due maschi – si chiamano Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose und Henry James. Sono venuti al mondo grazie a un taglio cesareo dopo 28 settimane di gravidanza e pesano fra i 700 grammi e il chilo e 400 grammi. Ora si trovano in un'incubatrice con un supporto respiratorio. "Speriamo di poter arrivare al momento gioioso di dimetterli dall'ospedale", ha dichiarato in proposito Ryszard Lauterbach, responsabile del reparto di neonatologia.

Clarke ha definito la sua gravidanza un "miracolo" perché secondo l'ospedale la possibilità di concepire cinque gemelli è di 1 su 52 milioni. "Sono un matematico, mi piacciono queste statistiche. C'è più probabilità di vincere alla lotteria che di avere questa folla" ha ammesso la 37enne.

I genitori non hanno particolari preoccupazioni nemmeno per le nuove dimensioni della famiglia.: "Se sei organizzato, hai un approccio sereno e un atteggiamento positivo, allora è possibile avere una vita davvero bella con un gruppo così numeroso di bambini". A suo parere i piccoli saranno solo una ragione di "festa in più".