Germania, prova a violentarla e poi la butta giù con l’amica dal “castello delle favole”: morta 21enne Tragedia a Neuschwanstein, in Baviera, una delle maggiori attrazioni tedesche: arrestato un americano di 31 anni, deve rispodnere di violenza sessuale, omicidio e tentato omicidio.

A cura di Biagio Chiariello

Castello di Neuschwanstein

Una ragazza americana è morta in seguito ad un'aggressione avvenuta al castello di Neuschwanstein, una delle maggiori attrazioni turistiche della Germania, in Baviera. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 14 giugno.

Secondo quanto riportano alcuni media tedeschi, fra cui la Dpa, un 31enne americano avrebbe aggredito due turiste di 21 e 22 anni, sue connazionali. Per il Muenchener Merkur, le avrebbe prima molestate sessualmente. In seguito a uno scontro fisico, le ha poi spinte oltre la ringhiera nel burrone presso il castello bavarese nei pressi di Füssen, che si dice sia stato l'ispirazione per il castello di "Cenerentola" della Disney.

Le due turiste avrebbero incontrato l'uomo vicino al ponte Marienbrücke, uno stretto passaggio pedonale collocato nel punto più alto che attraversa la gola ad un'altezza di oltre 90 metri. Le avrebbe persuase a seguirlo lungo "un sentiero segreto che portava a un buon punto di osservazione", dove avrebbe "aggredito fisicamente" la 21enne.

Quando l' amica ha cercato di intervenire, presumibilmente l'ha soffocata e l'ha spinta giù per il pendio. La polizia ritiene che sia stato poi commesso "un tentato reato di violenza sessuale" contro la 21enne, prima che la vittima finisse nel burrone.

La coppia di amiche è stata portata in ospedale in elicosoccorso, ma la donna di 21 anni è morta nella notte, mentre la 22enne è ancora ricoverata, secondo quanto riportato dai media tedeschi. Il 31enne è stato arrestato.

La polizia sta indagando per chiarire tutti gli aspetti della vicenda: i reati per cui si procede sono violenza sessuale, omicidio e tentato omicidio.