Germania, incendio distrugge nightclub con 750 persone, tre feriti: “Persone con i capelli a fuoco”

Il rogo è scoppiato all’interno del K Club, distruggendo completamente l’edificio. L’incidente è stato confermato dalle autorità tedesche, mentre un testimone ha raccontato ai media: “Stavamo ballando quando è scattato l’allarme. Mentre ci dirigevamo verso l’uscita, abbiamo visto diverse ragazze con i capelli in fiamme”.

Tragedia sfiorata a Kehl, al confine tra Germania e Francia, dove la scorsa notte è divampato uno spaventoso incendio in un nightclub: erano le 3 e 45 del mattino quando il rogo è scoppiato all'interno del K Club, distruggendo completamente l'edificio. L'incidente è stato confermato dalle autorità tedesche, mentre un testimone ha raccontato ai media: "Stavamo ballando quando è scattato l'allarme. Mentre ci dirigevamo verso l'uscita, abbiamo visto diverse ragazze con i capelli in fiamme".

"All'improvviso abbiamo sentito ‘Fuoco!'. Sono stati diffusi diversi annunci in tedesco, francese e inglese che ci invitavano a evacuare. Il personale ha gestito la situazione in modo incredibile. Ci hanno rassicurati. L'evacuazione è avvenuta molto rapidamente. Il personale era lì per aiutare tutti", hanno raccontato a DNA Mathéo, Melissa e Justice, tre francesi che si trovavano nella discoteca in quel momento. "Non c'è stato panico, nessuna calca. Onestamente, sono stati fantastici", hanno aggiunto.

"Secondo le prime informazioni fornite dal proprietario, al momento dell'incendio all'interno si trovavano circa 750 persone", ha dichiarato la polizia, "che hanno lasciato i locali autonomamente dopo l'evacuazione". Tre persone sono state soccorse dai paramedici.

Intorno alle 5:30 del mattino, ora dell'ultimo aggiornamento fornito dalle autorità tedesche, i testimoni "erano attualmente sotto interrogatorio per determinare la causa dell'incendio". "I vigili del fuoco non sono al momento in grado di entrare nell'edificio", ha indicato la stessa fonte. Secondo il quotidiano DNA, circa 800 vigili del fuoco erano ancora sul posto alle otto di questa mattina.