Emergenza incendi tra Spagna e Francia, oltre 250mila persone evacuate: “Madrid oscurata dal fumo”

Sono oltre 250mila le persone evacuate tra il sud-ovest della Francia e le zone interne della Spagna a causa degli incendi divampati negli ultimi giorni. Le fiamme lambiscono Bordeaux, a Madrid cielo oscurato dal fumo.

È emergenza incendi tra Spagna e Francia, dove nelle ultime ore sono andati letteralmente in fumo migliaia di ettari di terreno. Finora sono più di 250mila le persone evacuate. In Francia, il ministro dell'Interno ha annunciato 167mila persone evacuate in Gironda, nel sud-ovest del Paese, a cui si aggiungono altri 30mila evacuati poco più a Sud, nel dipartimento delle Lande. "L'incendio si trova a 30 chilometri da Bordeaux", ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, durante la conferenza stampa di oggi, spiegando che "stiamo lavorando su tutti gli scenari", compresa un'evacuazione della città.

Da parte sua, il ministero dell'Interno spagnolo ha annunciato 10mila evacuazioni ulteriori, portando il totale a 45mila. La virulenza degli incendi, alimentata dalle alte temperature e dagli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici, ha colto di sorpresa i vigili del fuoco e le autorità in entrambi i paesi.

Solo nei dintorni di Madrid gli incendi hanno bruciato fino a 25mila ettari, ha dichiarato sempre il ministero dell'Interno spagnolo. Le fiamme hanno devastato quasi 10mila ettari nella regione di Madrid e "tra i 13 e i 15mila" nella vicina provincia di Avila, ha affermato il ministero in un messaggio inviato ai giornalisti. La superficie totale è più del doppio di quella della città di Parigi. Da questa mattina il fumo oscura il cielo della Capitale, come riporta il quotidiano El Pais, e nonostante non vi siano rischi immediati per la salute, molti residenti e turisti hanno indossato nuovamente le mascherine.

Le autorità raccomandano in ogni modo di adottare ulteriori precauzioni e di ridurre le attività all'aperto, soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con problemi di salute, oltre che di chiudere porte e finestre, evitando di stare all'aperto se non strettamente necessario.

In un post sul suo account social, la ministra della Salute Mónica García ha affermato che i livelli di PM2.5 nell'aria sono "ben al di sopra delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)". Pertanto, raccomanda l'uso di mascherine FFP2/95 e di protezioni per gli occhi quando si esce di casa nelle zone vicine agli incendi, che comprendono quasi l'intera Comunità di Madrid. La ministra ha inoltre esortato i cittadini a consultare un medico in caso di difficoltà respiratorie, dolore al petto o affanno.

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha avvertito che la situazione rimane "complessa. Non sappiamo come si evolverà con il vento, nonostante il calo delle temperature", ha affermato.