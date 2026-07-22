Agrigento, incendio minaccia Santo Stefano Quisquina: “Situazione drammatica, lasciate le case”

Grosso incendio minaccia il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, nell’Agrigentino, già evacuate un centinaio di persone. Un altro rogo anche nel parco dell’Addolorata.

Uno degli incendi divampati nell'Agrigentino

Un grosso incendio sta preoccupando in queste ore il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, nell’Agrigentino, in Sicilia. L’incendio, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato e già oltre cento persone sono state sgomberate in via precauzionale. Il sindaco del comune siciliano, Francesco Cacciatore, parlando di "situazione drammatica" ha invitato i residenti di contrada Canfuto e Bosco a lasciare "immediatamente le proprie abitazioni".

Nei video condivisi sui social in queste ore si vedono le fiamme vicino al centro abitato: sul posto stanno arrivando canadair della forestale, ma a preoccupare sono soprattutto un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d’artificio.

Sul posto ci sono diverse squadre di vigili del fuoco e sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A causa dell’incendio, intanto, l’Anas comunica che è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 118 "Corleonese Agrigentina" dal km 71,600 al km 73,800, a Santo Stefano Quisquina.

Quello che minaccia Santo Stefano Quisquina non è l’unico incendio che preoccupa in queste ore in Sicilia: ad Agrigento dopo la mezzanotte è divampato un altro rogo nel parco dell'Addolorata, conosciuto come parco Icori, che sta distruggendo la macchia mediterranea. Vigili del fuoco e forestale hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme.

Resta critica la situazione per gli incendi anche nel Cosentino: "Siamo ancora e di nuovo in guerra. Abbiamo due squadre di Vigili del fuoco: una su San Nicola e una al Santuario della Madonna della Catena. Un modulo di antincendio boschivo. E tra poco arriverà un elicottero”, ha detto il sindaco di Cassano all'Ionio, Gianpaolo Iacobini. Dal pomeriggio di ieri il territorio è interessato da un vasto incendio divampato alle porte del quartiere di Lauropoli. Anche in questo caso le fiamme hanno minacciato da vicino alcune abitazioni.