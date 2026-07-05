Dalla pm frasi sessiste e stereotipi, Strasburgo condanna l’Italia. La vittima: “Vittoria per tutte le donne”

Per la pm era “normale che gli uomini dovessero superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tendeva a opporre quando stanca della vita quotidiana e un uomo avance sessuali”.

"Per me è una svolta, un nuovo inizio, mi sento come una Fenice che rinasce dalle ceneri. Ma la soddisfazione maggiore è aver vinto una battaglia in nome di tutte le donne, affinché mai più si ripeta un caso come quello che aveva sconvolto la mia vita". A parlare è Audrey Ubeda, una donna francese residente in Italia che ha promosso il ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo contro la giustizia italiana dopo la richiesta di archiviazione che una pm aveva depositato in relazione alla sua denuncia per le violenze subite dal compagno.

A partire dal suo ricorso, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver risposto in tempo e in maniera adeguata alle denunce di violenza domestica da parte della donna costretta vivere in una casa protetta con i suoi figli per oltre tre anni. Nell'aprile 2021 Ubeda denunciò l'ex compagno, padre dei suoi due figli, accusandolo di ripetute violenze nei confronti suoi e dei bambini. Un mese dopo la denuncia, insieme ai figli fu collocata in una struttura protetta, dove è rimasta fino al luglio 2024.

Per la Cedu il procedimento non ha soddisfatto i requisiti di un'indagine rapida, approfondita ed efficace, come previsto dalla Convenzione. Nel novembre 2021 il pubblico ministero aveva presentato una richiesta di archiviazione in cui definiva uno degli episodi denunciati – l'uomo aveva puntato un coltello alla gola della donna – come uno "scherzo di cattivo gusto". Inoltre la pm aveva sostenuto che è "normale che gli uomini debbano superare un livello minimo di resistenza che ogni donna tende a manifestare quando è stanca della vita quotidiana e un uomo le fa delle avances sessuali".

Parole che per la Corte europea dei diritti dell'uomo riflettono una cultura sessista e stereotipata. La richiesta di archiviazione della pm per le violenze domestiche era stata respinta dal gip. Poi il fascicolo, trasferito ad un'altra pm, è approdato a un processo di primo grado nel quale l’uomo è stato condannato a quattro anni e sei mesi.

All’Ansa la donna, che ora sta ricostruendo la sua vita coi figli adolescenti, ha commentato che è grave che non ci sia stata nessuna misura di allontanamento nei confronti del suo ex compagno, che in teoria potrebbe avvicinarsi ancora a lei e ai figli.

Cedu ha disposto anche un risarcimento danni per la donna e i figli: "Le somme arriveranno tra qualche mese, io intendo devolvere una parte di ciò che riceverò a una associazione del territorio che mi ha sostenuto durante il mio percorso”.