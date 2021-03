La Germania ha un piano per la ripartenza. Questo consiste in una riapertura divisa in cinque step, ma che può essere sempre fermata da un "freno di emergenza" che si innesca quando la curva dei contagi rischia di aumentare ancora in modo esponenziale come accaduto nelle scorse settimane. Questo il quadro emerso dall'incontro tra la Cancelliera Angela Merkel e i Laender, a cui è seguito un punto stampa. "Per ogni tappa ci sono due modelli", ha aggiunto ancora Merkel, spiegando che si prevedono da un lato misure meno restrittive in presenza di dati stabili e in calo, sotto ai 50 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti per una settimana, e dall'altro una stretta se si supera la soglia dei 50 nuovi casi settimanali.

Dallo scorso 16 dicembre la Germania è in lockdown. E potrebbe anche pensare di prolungarlo fino al prossimo 28 marzo se la situazione epidemiologica lo dovesse richiedere. Ma nel frattempo alcune restrizioni sono già state allentate e si lavora ad ulteriori riaperture. Il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, chiacchierando con la stampa avrebbe parlato di "aperture responsabili". Si aspettava comunque il vertice tra Berlino e i Laender.

Riunione dalla quale si è deciso di prorogare l'impianto di chiusure ancora per tutto il mese di marzo, anche se con notevoli allentamenti. In particolare, dalla prossima settimana, si potrà tornare a incontrarsi con nuclei familiari differenti: da lunedì infatti il governo di Berlino ha dato il via libera all'incontro di due nuclei abitativi diversi, sempre in un massimo di 5 persone (esclusi i minori di 14 anni).

Sempre a partire dalla prossima settimana, inoltre, il governo tedesco dovrebbe rendere disponibili gratuitamente per tutti i test rapidi. Si tratta di un'altra novità emersa dall'incontro tra governo centrale e regionale, che però non sarebbe ancora ufficiale. Si parla della possibilità, per ogni cittadini, di accedere almeno a un test gratuito a settimana. Il rafforzamento della campagna di monitoraggio, che parte dalla fornitura diretta ai cittadini di test Covid, dovrebbe supportare il programma di riapertura in cinque fasi.