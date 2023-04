Germania, bimba di 10 anni uccisa in Baviera: sospettato 11enne. Si indaga per violenza sessuale La piccola è stata trovata morta in un orfanotrofio a Wunsiedel, in Baviera. Il bambino non potrà eventualmente essere incriminato, a causa dell’età.

A cura di Biagio Chiariello

Un 11enne è sospettato dell'omicidio di una bambina di dieci anni, trovata morta questa settimana in un istituto per minori a Wunsiedel, in Baviera, in Germania. La polizia e la procura avrebbero rinvenuto prove della responsabilità del piccolo. Lo riporta Bild.

L'omicidio è avvenuto in una casa che ospita 90 bambini e ragazzi fra i 3 e i 19 anni, affidati ad un personale di 90 persone.

Il risultato degli esami forensi "punta al coinvolgimento di un undicenne dello stesso istituto", hanno annunciato oggi la polizia e la procura. "Dato che l'undicenne non è in età punibile, è stato posto in una struttura sicura come misura preventiva", hanno aggiunto gli inquirenti. Ad ogni modo il bambino non potrà eventualmente essere incriminato, a causa dell'età.

Il corpo della piccola vittima era stato trovato martedì mattina. Poche ore dopo, l'undicenne era stato fermato insieme a un suo coetaneo e a un 16enne. Tutti i minori coinvolti sono ospiti dell'orfanotrofio.

Il ministro bavarese dell'Interno, Joachim Herrmann, ha ringraziato gli inquirenti per il loro "meticoloso" lavoro e sottolineato che il loro prossimo compito sarà "chiarire l'esatto background di questo orribile atto". Le indagini infatti sono appena iniziate e tra le ipotesi di reato c'è anche quella di violenza sessuale.

Solo poche settimane fa, la Germania è stata sconvolta dall'omicidio della dodicenne Luise in Nordreno-Vestfalia, uccisa a coltellate da due amichette di 12 e 13 anni. Le due ragazzine avrebbero confessato il delitto, compiuto con numerose coltellate. Ma sui motivi dell'omicidio non ci sono ancora informazioni