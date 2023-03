Luise, uccisa a 12 anni con 30 coltellate nel bosco: chiusi gli account social delle assassine Mentre continuano le indagini sulla morte di Luise, uccisa a 12 anni con 30 coltellate in Germania, la polizia ha fatto sapere di aver chiuso i profili social delle due coetanee che hanno confessato l’omicidio: “Ci sono speculazioni online che non corrispondono allo stato attuale delle indagini”.

A cura di Ida Artiaco

La Germania è ancora sotto choc per l'omicidio di Luise, la 13enne uccisa con 30 coltellate in un bosco vicino alla cittadina di Freudenberg. A confessare l'omicidio sarebbero state due coetanee, tra cui l'ex migliore amica della vittima, di cui non sono stati resi noti ulteriori dettagli per motivi di privacy.

La polizia tedesca ha anche fatto sapere di aver chiuso gli account social delle due adolescenti, dopo che era partita una vera e propria caccia alle streghe online con tanto di nomi e cognomi. Come riporta il quotidiano inglese Daily Mail, una giornalista del tedesco Welt sarebbe addirittura riuscita a risalire al profilo di una delle due su TikTok su cui era stato pubblicato un video il giorno dopo la scomparsa di Luise, avvenuta sabato scorso, in cui facevano un appello per il suo ritrovamento.

Tra i commenti postati dagli utenti al video in questione ci sarebbero anche minacce e messaggi di odio nei confronti delle due ragazze. Ma questa mattina le autorità hanno assicurato che gli account sui social media delle due ragazze sono stati chiusi.

"I canali dei social media a noi noti sono stati chiusi per ordine dell'ufficio del pubblico ministero", ha detto un portavoce della polizia di Siegen-Wittgenstein, aggiungendo che "viene costantemente verificato se viene pubblicato qualcosa di rilevante dal punto di vista penale. Ovviamente ci sono speculazioni, soprattutto sui social media, che non corrispondono allo stato attuale delle indagini".

Sempre oggi la polizia ha fatto sapere che le due ragazzine che hanno confessato l'omicidio di Luise hanno lasciato Freudenberg insieme alle loro famiglie. Luise è stata uccisa sabato scorso con numerose coltellate. Dopo la denuncia della scomparsa, il suo corpo senza vita è stato trovato domenica in un bosco.

Due ragazze, di 12 e 13 anni, hanno confessato di averla uccisa probabilmente a culmine di una lite e perché la vittima si era ribellata ai loro atti di bullismo. Le due non sono ancora penalmente perseguibili a causa della loro giovane età e non possono essere imputate in tribunale. Con riferimento alla tutela della privacy della vittima e dei minorenni autori, gli inquirenti sono molto restii a fornire informazioni sul reato.