Germania, 12enne uccisa, sospettate di omicidio due coetanee Due ragazzine di 12 e 13 anni sono sospettate dalla polizia di aver ucciso Luise F., trovata morta in un bosco vicino casa pochi giorni fa.

A cura di Davide Falcioni

Clamorosa svolta nelle indagini sul caso della ragazza di 12 anni uccisa in Germania a Freudenberg, vicino Coblenza. Stando a quanto riportano i media tedeschi, fra cui la Dpa, sospettate dell'omicidio sarebbero due coetanee della vittima, di 12 e 13 anni. Luise F. era scomparsa sabato scorso e il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un bosco a pochi chilometri di distanza dal percorso che l'adolescente avrebbe dovuto fare per tornare a casa dopo essere stata da un'amica.

Stando a quanto riferiscono i media tedeschi nei pressi del luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere di Luise è stato trovato un oggetto, probabilmente un coltello che si sospetta possa essere stato utilizzato per commettere il delitto. Oltre alle due ragazzine sospettate la polizia avrebbe sentito altri giovanissimi. "È abbastanza normale ascoltare persone della stessa età della vittima in questi casi", ha spiegato un investigatore.

Le indagini delle ultime ore avrebbero chiarito alcuni dubbi e permesso di circoscrivere i sospetti su una tredicenne e una quattordicenne. Sul caso tuttavia gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, tanto che per "ragioni tattiche" non sono ancora state ufficializzate neppure le cause della morte di Luise. Il risultato dell'autopsia sarà disponibile entro la giornata di oggi e chiarirà anche se la dodicenne sia stata vittima di una violenza sessuale.

Luise è scomparsa sabato mentre tornava a casa dopo aver fatto visita a un amico. È stata vista viva l'ultima volta in vita intorno alle 17:30, poi il suo corpo è stato trovato in un tunnel domenica pomeriggio nei pressi di un'ex stazione ferroviaria di Freudenberg, vicino al confine di con la Renania Settentrionale-Vestfalia . Dopo la scomparsa della giovane, la polizia aveva avviato una ricerca su larga scala, compresa una caccia all'uomo pubblica, alla quale hanno preso parte anche forze di altre organizzazioni di soccorso.