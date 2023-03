Giallo in Germania, 12enne trovata morta in una foresta: “È omicidio”. Era andata a trovare un amico La ragazzina era sparita da sabato 11 marzo dalla cittadina di Freudenberg, una settantina di km a est di Colonia. Sul corpo sono stati trovati segni di “violenza”.

A cura di Biagio Chiariello

Mistero in Germania. Una ragazzina di 12 anni, Luise F.. è stata trovata morta ieri nei pressi di Altenkirchen (Westerwald), piccolo comune della Renania-Palatinato. Come riportano i media tedeschi, la giovane vittima sarà sottoposta ad autopsia a Mainz per determinare la causa del decesso. Secondo l'ufficio del pubblico ministero di Coblenza, tuttavia, i risultati saranno pronti non prima di martedì 21 marzo.

Sulla base dei primi indizi, la polizia ha parlato di "omicidio" ma non ci sarebbero al momento indizi di un delitto sessuale. LCome ha spiegato alla SWR, l'alto procuratore Mario Mannweiler, le indagini sono in pieno svolgimento. "Stiamo indagando in tutte le direzioni" ha detto. Non è ancora chiaro, tra l'altro, se il luogo del ritrovamento del cadavere sia anche il luogo del delitto. Le indagini sono affidate alla polizia criminale di Coblenza.

Secondo la polizia, al momento non è possibile fornire ulteriori retroscena del delitto, sia per motivi legati all'indagine tattica sia per tutelare i diritti personali dei familiari della vittima. Per il momento non è prevista nemmeno una conferenza stampa.

Leggi anche Italiana arrestata a Parigi trovata morta in carcere: aperta inchiesta

Il corpo della 12enne è ritrovato domenica pomeriggio, 12 marzo, su un terrapieno in una foresta nei pressi di Wildenburg, nella Renania-Palatinato, proprio al confine di stato con la Renania Settentrionale-Vestfalia. La casa più vicina dista poche centinaia di metri. Il terreno scende ripidamente da una pista ciclabile.

Stando alle prime informazioni, la giovanissima proveniva da Freudenberg, nel Siegerland. Secondo la polizia, sabato la dodicenne aveva fatto visita a un amico nel sobborgo di Hohenhain. Verso le 17:30 è tornata a casa. La via più breve per Freudenberg è attraverso la foresta. Tuttavia, il corpo è stato trovato nella direzione opposta.

I vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori hanno subito avviato un'operazione di ricerca su larga scala coinvolgendo anche cani molecolari e un elicottero con termocamera. La tragica scoperta dopo circa 24 ore.

Intanto il il sindaco della città di Freudenberg, Nicole Reschke, ha fatto sventolare le bandiere a mezz'asta. Ha detto alla WDR: "Siamo profondamente scossi qui, i nostri pensieri sono con i parenti".