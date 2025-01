video suggerito

Germania, aggredisce passanti in un parco col coltello: due morti a Aschaffenburg, anche un bimbo L'aggressione è avvenuta nel parco Schantal, nel centro della città della Baviera. Ci sono anche dei feriti. Il sospettato è stato fermato mentre cercava di fuggire sui binari della stazione ferroviaria.

A cura di Biagio Chiariello

Allarme in Germania. Un violento attacco con un coltello ha sconvolto la città bavarese di Aschaffenburg. Due persone, tra cui un bambino, sono state uccise nel parco Schöntal, situato nel centro cittadino. A riportarlo è la Bild. Altre due sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalla polizia. I fatti sono avvenuti intorno alle 11.45 di questa mattina, 22 gennaio.

Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo che avrebbe tentato la fuga attraversando i binari ferroviari. Per questo motivo, il traffico dei treni da e per Aschaffenburg è stato temporaneamente interrotto. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e il movente dell’aggressione.

Non ci sarebbero al momento altri sospetti; nonostante una seconda persona fosse stata inizialmente fermata dalle forze dell'ordine, è stata poi esclusa da qualsiasi coinvolgimento nei fatti e attualmente è considerata un testimone. La polizia ha fatto sapere che non è noto il movente dell'attacco, ma che non si tratterebbe di terrorismo.

Aschaffenburg si trova nella regione amministrativa bavarese della Bassa Franconia, vicino al confine di stato con l'Assia, non lontano da Francoforte sul Meno. Il parco Schöntal, che si estende su una superficie di nove ettari, è stato in gran parte chiuso al pubblico e transennato. Secondo un portavoce della polizia, tuttavia, non c’è motivo di allarme per la popolazione. A novembre, le forze dell'ordine avevano già classificato l'area come un "luogo pericoloso".

Il capo della polizia, Frank Eckhardt, ha dichiarato che l'arresto dell'uomo è avvenuto rapidamente, anche e soprattutto perché la presenza frequente di pattuglie nella zona ha facilitato l'intervento tempestivo delle autorità.