Furto al Louvre, le foto della corona danneggiata dell’imperatrice Eugenia: era caduta ai ladri nella fuga

Diffuse dal Louvre le foto della corona dell’imperatrice Eugenia danneggiatasi durante il furto del 19 ottobre 2025. L’oggetto è caduto dalle mani dei ladri, ma ha mantenuto quasi tutti i suoi componenti. Sarà così possibile un “restauro completo”.

La corona dell’imperatrice Eugenia (Foro Musée du Louvre/Thomas Clot)

Il Museo del Louvre ha diffuso le foto della corona dell'imperatrice Eugenia, caduta dalle mani dei ladri che il 19 ottobre 2025 si sono introdotti nella Galleria di Apollo e hanno portato via i gioielli della Corona francese dalle teche in cui erano custoditi.

Durante la fuga dei malviventi, scappati da una finestra, il prezioso oggetto si è miracolosamente salvato scivolando dalle mani dei ladri. Anche se si è gravemente danneggiato cadendo a terra.

Nelle immagini rese pubbliche dal famoso museo parigino si vede la corona nel suo stato attuale, prima che vengano operati i lavori di restauro che, si spera, riporteranno il gioiello al suo originario splendore, come si legge sui quotidiani esteri.

Per decenni la corona ha fatto sognare milioni di visitatori con 1354 diamanti e 56 smeraldi, che impreziosivano otto palmette e alternate ad aquile d'oro. Ora una delle aquile è andata perduta e metà delle palmette si sono staccate.

Dettaglio della corona dell’Imperatrice Eugenia (Foro Musée du Louvre/Thomas Clot)

Secondo quanto si legge in un rapporto del Louvre, gli esperti ritengono che il supporto flessibile della corona si sia deformato quando i ladri l'hanno strappata dalla sua sede, attraverso una stretta fessura praticata nella teca dove era custodita. La caduta al suolo ha fatto il resto.

Tuttavia, anche se la sua forma è cambiata, la corona ha mantenuto quasi tutti i suoi componenti, consentendo così un "restauro completo" senza bisogno di ricostruzioni particolari, fanno sapere dal museo.

La corona dell’Imperatrice Eugenia (Foro Musée du Louvre/Thomas Clot)

Ha mantenuto infatti tutti i 56 smeraldi e, dei 1354 diamanti, solo 10, di piccole dimensioni, che si trovavano nel perimetro della base, sono andati perduti. Altri nove si sono staccati ma sono stati preservati.

Il Louvre ha annunciato che presto inviterà i restauratori a inoltrare delle proposte per il ripristino della corona, tramite una gara d'appalto che sarà supervisionata da una commissione di esperti.

Il museo ha riferito di aver ricevuto nei mesi scorsi offerte di aiuto per il restauro da prestigiose maison di gioielleria, da Cartier a Van Cleef & Arpels, da Mellerio a Chaumet.

Commissionata da Napoleone III, il copricapo reale era stato creato per l'imperatrice Eugenia e presentato nel 1855 all'Esposizione Universale di Parigi. L'oggetto appartiene alla rara collezione dei gioielli della Corona francese, anche se molti di essi furono saccheggiati durante la Rivoluzione del 1789.

Dettaglio della corona dell’Imperatrice Eugenia (Foro Musée du Louvre/Thomas Clot)

Nonostante non sia mai stata usata effettivamente durante un'incoronazione, negli anni è diventata simbolo del potere imperiale già prima che entrasse nella collezione del Louvre nel 1988.

I ladri hanno portato via 8 pezzi della collezione, senza la corona, in un colpo durato solo 7 minuti. Tra questi una tiara, una collana e un orecchino di zaffiro, una collana e orecchini di smeraldi e la "spilla reliquiario" dell'Imperatrice Eugenia.