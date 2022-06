Fulminata dalla lavatrice mentre recupera il bucato: muore 20enne, lascia un bimbo di 9 mesi Viviane Rodrigues è stata uccisa da una scossa elettrica: le è stato fatale inserire la mano nella lavatrice mentre era ancora in funzione.

A cura di Giusy Dente

Viviane Rodrigues

Viviane Rodrigues ha perso la vita a soli 20 anni, nella sua abitazione di Juazeiro, nel nord-est del Brasile. La donna, sposata e madre di un figlio di appena nove mesi, è rimasta vittima di un incidente domestico: a nulla sono serviti i soccorsi e il trasporto in ospedale. Le è stata fatale una scossa elettrica, causata dalla lavatrice.

La morte di Viviane Rodrigues

A Viviane Rodrigues una piccola disattenzione è costata la vita. La ventenne ha messo la mano nella lavatrice per recuperare il bucato al suo interno: pensava che l'elettrodomestico non fosse in funzione, invece è stata uccisa da una scossa elettrica mortale. Il primo a soccorrerla è stato il marito, che vedendola esanime a terra l'ha portata in ospedale: qui però non c'è stato nulla da fare per lei, è stata dichiarata morta poco dopo l'arrivo.

Viviane Rodrigues

Dopo l'autopsia del medico legale il corpo della donna è stato trasportato a Gameleira, nel comune di Campo Formoso, dove vive la sua famiglia: lì giovedì si è svolto il rito funebre. Tutta la cittadina si è stretta attorno ai genitori e ai parenti della giovane: "La madre era era disperata. Le persone della comunità, che è piccola, hanno dato pieno sostegno, ma, in realtà, non ho parole per spiegarlo", ha detto l'amico Edilson Carvalho de Souza.

La storia di Viviane Rodrigues è stata riportata dal Mirror, secondo cui ci sarebbero molti casi di incidenti domestici legati alla lavatrice. I dati della Consumer Product Safety Commission riportati, parlano di circa 3000 visite al pronto soccorso e almeno tre decessi dal 2014 a oggi con vittime bimbi di età inferiore ai 5 anni. "È fondamentale che i genitori spieghino ai loro bambini che gli elettrodomestici non sono giocattoli e che possono essere pericolosi. È altrettanto importante sottolineare qualsiasi potenziale pericolo per chiunque si occupi di bambini in assenza dei genitori. Ricordate che i bambini piccoli sono in una fase di sviluppo che li rende particolarmente curiosi" ha spiegato un portavoce del gruppo, a proposito dei pericoli legati all'elettrodomestico.